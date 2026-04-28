La UER expresa su "preocupación" por la creación de una comisión de investigación sobre RTVE en el Senado

Archivo - El presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López Sánchez, comparece de forma periódica ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades para la contestación de preguntas, - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha expresado este martes su "preocupación ante la inminente" creación de una comisión de investigación sobre la Corporación RTVE, aprobada por el Senado y que se constituirá este 28 de abril.

"Se espera que la comisión examine las prácticas editoriales y la gobernanza de RTVE", ha manifestado en un comunicado la organización a la que pertenece la Corporación pública.

En este sentido, la UER asegura acoger con "satisfacción los controles y equilibrios". No obstante, matiza que "los mecanismos de supervisión existentes ya exigen que RTVE sea transparente y rinda cuentas al público de conformidad con las normas internacionales reconocidas por el Consejo de Europa".

"Nuestro miembro (RTVE) también ha manifestado su preocupación por los riesgos inherentes a este tipo de iniciativas, en las que las decisiones editoriales pueden evaluarse según criterios que quedan fuera de las normas profesionales establecidas, sin un propósito, un resultado o unas medidas de seguimiento claramente definidos", apunta.

Según señala la UER en una declaración, recogida por Europa Press, "la independencia de RTVE como componente del ecosistema de medios públicos europeos es vital, y cualquier politización supone una amenaza directa al acceso democrático a un periodismo fiable ante el aumento de la desinformación y la información errónea, y contraviene la Ley Europea de Libertad de Prensa".

Por último, ha asegurado que "seguirá vigilando de cerca" la situación en España y que permanece abierta "a un diálogo constructivo para garantizar la plena conformidad con la legislación europea y los principios fundamentales que sustentan los medios de comunicación de servicio público".

El pasado 8 de abril, el Pleno del Senado aprobó la creación de una comisión de investigación a instancias del PP, gracias a los 146 votos a favor de PP y Vox, con la abstención de UPN. El resto de fuerzas no participaron en la votación.