UGT reivindica la reposición del memorial de las víctimas del franquismo y rechaza equipararlas a sus "verdugos"

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Luis Miguel López Reillo, ha reivindicado este domingo la reposición del memorial de las víctimas del franquismo que contenía el nombre de los al menos 2.937 fusilados frente a las tapias del Cementerio del Este entre 1939 y 1944, al tiempo que ha rechazado equipararlas a sus "verdugos".

"No vamos a poner en el mismo sitio a las víctimas y a los verdugos, como es lógico", ha manifestado durante una ofrenda floral que ha tenido lugar este domingo en la Tapia del Cementerio del Este, al tiempo que ha recalcado que estas personas fueron fusiladas después de la guerra civil. "Es lametable que tengamos que estar aquí reivindicando algo que tenía que estar hecho hace muchísimos años", ha apuntado López Reillo.

Asimismo, el secretario general de UGT ha calificado de "salvajada" que se hayan arrancado las placas esculpidas con nombres de fusilados, y ha afirmado que "han vuelto a fusilar a estas personas", actuando "sin ningún tipo de respeto" por ellas, fusiladas "por defender la democracia" y "un gobierno legalmente constituido".

En este punto ha advertido de que la extrema derecha "está muy crecidita", al tiempo que se ha preguntado "por qué no se ilegaliza Vox por la ley de partidos políticos porque no cumple con la democracia". "¿Por qué tenemos que permitir que se salten la democracia y hagan lo que quieran en el Parlamento y no se les ilegaliza?", ha agregado. "Yo voy a seguir en esas, creo que esa gente tiene que estar fuera de nuestros parlamentos", ha apostillado, al tiempo que ha subrayado que reciben más de 50 millones de euros todos los años "para que hagan lo que quieran".

Para concluir, ha aseverado que van a "seguir luchando" por el memorial a las víctimas del franquismo y a "seguir defendiendo su memoria", y ha recordado que entre ellas hay "cientos de ugetistas", muchos de ellos del PSOE.