La Unión de Asociaciones Familiares reivindica la mediación para "desjudicializar los conflictos familiares"

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) ha reivindicado, con motivo del Día Europeo de la Mediación, que se celebra este miércoles 21 de enero, la necesidad de "educar en la cultura del acuerdo" y dar a conocer la mediación familiar y otros medios adecuados de solución de controversias (MASC) a profesionales y ciudadanía para lograr el éxito en la aplicación de la Ley de Eficiencia de la Justicia y reducir la litigiosidad judicial en los conflictos familiares.

"Educar en la mediación y la cultura del acuerdo es clave para lograr desjudicializar los conflictos y evitar el desgaste emocional y el dolor que supone el litigio, sobre todo cuando se tratan asuntos familiares. Entender cómo funciona este recurso y los beneficios que ofrece negociar los acuerdos en lugar de que sean impuestos por un juez ayudará a que la mediación sea un recurso confiable y cada vez más efectivo", ha asegurado la presidenta de UNAF, Ascensión Iglesias.

Según ha recordado UNAF en un comunicado, se cumple un año de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que introducía el requisito de acudir a algún medio adecuado de solución de controversias (MASC) antes de presentar una demanda civil y mercantil.

Además, ha destacado que, para mejorar su aplicación, el Pleno del Congreso aprobó en noviembre de 2025 una Proposición no de Ley para la modificación urgente de los MASC, incluyendo la unificación de criterios para todos los órganos judiciales, la elaboración del estatuto de la tercera persona neutral, la formación adecuada de los operadores jurídicos y la información adecuada a la ciudadanía, entre otras medidas.

UNAF advierte de que existe un "desconocimiento" sobre la mediación familiar y, por ello insiste en la necesidad de realizar una labor de sensibilización e información sobre esta en sus diferentes ámbitos de aplicación, como la mediación en casos de separación o divorcio o la mediación intergeneracional en familias con hijos e hijas adolescentes.

Para ello, UNAF ofrece talleres gratuitos dirigidos tanto a familias como a profesionales, acercando a la ciudadanía esta alternativa a los procesos judiciales y explicando su funcionamiento y ventajas.

"Los acuerdos alcanzados en una mediación por sus protagonistas siempre van a ser más ajustados a sus intereses, lo que permite un mayor nivel de cumplimiento y que, por tanto, sean más duraderos. Además, la mediación ayuda a mantener e incluso mejorar las relaciones familiares desde la colaboración y el diálogo", ha explicado Iglesias.

Bajo lemas como 'El diálogo es posible', 'Con la mediación familiar todo el mundo gana' o 'Acuerda un buen final', UNAF ha lanzado acciones de sensibilización que han contado con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.