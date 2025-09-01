Universae impulsa la experiencia de campus con nuevos grados en modalidad presencial

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Universae incorpora este curso la modalidad presencial en sus campus de Madrid y Barcelona para las titulaciones de Cuidados Auxiliares de Enfermería, Administración y Finanzas, e Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear.

Esta modalidad presencial, que incluye también la opción de metodología híbrida, responde a la demanda de quienes buscan una experiencia educativa activa, cercana y compartida desde el primer día.

"La presencialidad aporta beneficios únicos: clases prácticas continuas, acompañamiento académico constante y acceso a infraestructuras tecnológicas punteras, como el XR Lab, platós multimedia o hubs de innovación", señala el director de relaciones Institucionales de Universae, Manuel Gazapo Lapayese, quien añade que, además, "fomenta competencias clave como el trabajo en equipo, la comunicación y la construcción de una verdadera vida de campus".

Con más de 50 titulaciones oficiales y una oferta flexible, Universae apuesta por "a excelencia académica y un modelo educativo orientado a las necesidades reales del estudiante, con el objetivo de formar profesionales altamente capacitados y facilitar su incorporación al mundo laboral"

"Cada vez más estudiantes quieren vivir la formación en un entorno presencial, donde la experiencia es compartida y el aprendizaje comienza desde el primer día. Nuestro compromiso es ofrecerles ese contacto directo con sus docentes y compañeros, y al mismo tiempo una preparación que les facilite la incorporación al mercado laboral. La presencialidad no solo aporta conocimiento técnico, sino también habilidades sociales y personales que resultan fundamentales en cualquier profesión", explica Manuel Gazapo.

La experiencia formativa de Universae se completa con un sólido ecosistema de colaboración empresarial: más de 20.000 convenios con compañías líderes que garantizan la realización de prácticas profesionales. De esta forma, el instituto refuerza su compromiso de actuar como puente entre el ámbito educativo y el empresarial.

Con su reciente incorporación a CEOE como entidad asociada amplía esta red de colaboración y consolida su apuesta por la innovación, la igualdad de oportunidades y la orientación profesional.

Además de las prácticas, el instituto ha creado Universae Empleo, una plataforma que conecta directamente a estudiantes con empresas de referencia, permitiendo que estas organizaciones puedan llevar a cabo sus procesos de selección desde la propia institución y favoreciendo una inserción laboral más rápida y eficiente.

La institución trabaja para que cada alumno pueda construir un futuro a su medida, ya sea en casa con la modalidad online, o desde el campus con la modalidad presencial. Con un enfoque integral y cercano, Universae no solo prepara a los estudiantes para titularse, sino para convertirse en profesionales capaces de afrontar con éxito los retos de su sector.