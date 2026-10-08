La Universidad Villanueva y Notre Dame University impulsan un informe sobre la gestión de abusos en la Iglesia

Archivo - Velas electrónicas en el interior de una iglesia - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Villanueva participa a través de cuatro de sus miembros en la Comisión de Transparencia, una iniciativa de la Facultad de Derecho de la estadounidense Notre Dame University, que realiza evaluaciones independientes sobre cómo la Iglesia católica ha gestionado y respondido a casos de abuso sexual.

El proyecto reúne a una comisión de 17 especialistas de distintos países y disciplinas, como el Derecho Canónico, la Psicología, la Sociología, la Teología y la Comunicación, con el objetivo de "analizar el pasado desde una perspectiva multidisciplinar, ayudar a las víctimas mediante la búsqueda y el reconocimiento de la verdad, y contribuir a que la Iglesia se convierta en un entorno seguro para todas las personas, especialmente para los menores y las personas vulnerables", según ha informado la Universidad Villanueva en un comunicado.

El primer trabajo de la Comisión ha consistido en un proyecto piloto centrado en la Arquidiócesis de Panamá, donde un equipo de una veintena de expertos de ocho países ha evaluado, durante diez meses, la gestión de las denuncias de abuso a menores y personas vulnerables recibidas entre 2001 y 2025.

El equipo revisó los archivos de la Arquidiócesis, analizó 24 de las 37 denuncias recibidas en ese periodo, realizó entrevistas con actores internos de la Iglesia, recogió testimonios externos y estudió el contexto sociocultural y la cobertura mediática del fenómeno.

El informe reconoce avances en la última década, como la aprobación de un protocolo de actuación en 2015 y la creación en 2024 de una Oficina de Escucha para la atención a las víctimas. Al mismo tiempo, señala carencias relevantes como que "en la mayoría de los expedientes analizados no consta que la víctima fuera escuchada durante el proceso, ni que se comunicara a las partes su resolución, ni que se adoptaran medidas de reparación".

La Comisión plantea 24 recomendaciones, siete de ellas prioritarias, centradas en "la trazabilidad de las denuncias, la prevención y formación, y la reparación y rendición de cuentas".

En este primer informe, la vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad Villanueva y profesora de Derecho, María José Valero-Estarellas, ha actuado como experta en metodología. Junto a ella, forman parte del proyecto el Doctor en Derecho Eclesiástico del Estado y profesor de Derecho e investigador de Religión y Sociedad en la Universidad Villanueva Santiago Leyra-Curiá; el director general de la Fundación Universidad Villanueva, Yago de la Cierva, y la responsable de comunicación de la Fundación Universidad Villanueva, María Candela.