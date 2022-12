Universidades triplica el personal para resolver los expedientes de homologación de títulos extranjeros

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Universidades ha triplicado el personal para superar "rápidamente" el nivel de expedientes de homologación de los títulos universitarios extranjeros acumulados a lo lardo del tiempo.

"Hemos puesto una fuerza de trabajo especial", ha asegurado este miércoles el ministro de Universidades, Joan Subirats, en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado, al ser preguntado por el senador de ERC Josep Maria Reniu sobre las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo para facilitar la finalización de los trámites de homologación de los títulos universitarios extranjeros.

En su intervención, el parlamentario de ERC ha puesto el ejemplo ficticio, basado en hechos reales, de María, que se titula en odontología en su país e inicia los trámites para la homologación de su titulo en España en 2016.

En 2018, según el relato de Josep Maria Reniu, la mujer recibe un informe indicándole que esa convalidación está pendiente de superar una prueba específica, pero ante la "poca" de oferta de las universidades públicas, tiene que ir a una universidad privada donde "le van a cobrar quizás 600 o 700 setecientos euros simplemente por examinarse".

En 2021, intenta obtener una plaza en odontología pero no hay suficientes. Así, el senador ha recordado que el Gobierno ha aprobado en octubre un real decreto "poniendo al día el proceso de homologación de titulaciones extranjeras", lo cual valora "de manera muy interesante".

"¿Qué respuestas les damos no sólo a odontólogos, sino a psicólogos, a politólogos, a estudiantes licenciados en Derecho, en múltiples disciplinas, que con un informe de homologación que indica que deben superar materias sean examen, sean pruebas, sean cursos tutelados, se encuentran con que no hay oferta para ello?", ha planteado el senador.

En la réplica, el ministro de Universidades ha reconocido que "ha habido un retraso provocado por la pandemia que ha ido acumulando expedientes" y ha añadido que el real decreto fija un plazo de seis meses para poder resolver el expediente y en el caso de las equivalencias "casi es de carácter automático".

En este sentido, Joan Subirats ha señalado que de las cerca de 4.500 que se han recibido desde el 8 de noviembre, 500 que formaban parte del Espacio Europeo de Educación Superior, "han sido inmediatamente dadas por buenas y han empezado a funcionar".

El ministro ha explicado que son especialmente complicadas las carreras que requieren una homologación "porque implica un tipo de profesión que genera un tipo de responsabilidad civil o social determinada", como son los odontólogos, médicos, arquitectos o abogados, etc. "Son un caso pequeño en el conjunto del sistema", ha apostillado.

Según el ministro, con la modificación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), en el caso de los psicólogos "algunas de las dificultades que había van a ser superadas y en el resto de casos el compromiso es de los seis meses".

Respecto a la Odontología, Joan Subirats atribuye las dificultades a que "hay una cierta reticencia por parte de las facultades de Odontología a convocar estas plazas. Además, ha señalado que ya se ha establecido una fecha para realizar la prueba específica en marzo de 2023.

En relación con el límite de 4 años para convalidar los títulos, el ministro ha asegurado que su departamento ha dispuesto que, en el caso de los odontólogos, al no ser responsabilidad de los interesados el que no se hayan convocado las plazas suficientes en este periodo, no va a ser aplicado el plazo y se podrán presentar a la prueba.