UTECA suspende su jornada anual debido a la gravedad del accidente ferroviario en Toledo

El presidente de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), Eduardo Olano. - UTECA

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) ha suspendido este miércoles la celebración de su jornada anual, "como medios de comunicación" y por "sensibilidad" y "cercanía" con la ciudadanía, tras el choque del tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 en la localidad toledana de Urda, que ya deja al menos 30 muertos confirmados.

"No es momento para seguir", ha expresado el presidente de UTECA, Eduardo Olano, para anunciar la suspensión de la jornada en la que estaba prevista una mesa redonda sobre desinformación con Ana Pastor, directora de 'El Objetivo' en laSexta; Gemma Martínez, directora de 'El Periódico'; Jesús Morales, director de '20minutos'; Francisco Moreno, director de la División de Noticias de Mediaset; Enrique Campo, director de Programas y Contenidos Informativos de Trece y COPE; y Julián Quirós, director de 'ABC'.

Los periodistas han tenido que abandonar el encuentro para dirigirse a sus respectivos medios de comunicación a dar cobertura al grave suceso ocurrido en la provincia de Toledo.

Antes de conocerse el alcance del grave accidente, Eduardo Olano ha inaugurado la jornada, mostrando la "preocupación" de la industria por las "condiciones" de la medición crossmedia y por el "ocultamiento" de la televisión lineal en los televisores conectados a internet.

Respecto a la medición crossmedia, el presidente de las televisiones comerciales en abierto ha insistido en que todos los operadores deben "aceptar las mismas reglas de medición transparente y auditada por terceros independientes". "Las televisiones no reclamamos una medición que nos favorezca. Pedimos simplemente que no se premie la opacidad", ha señalado.

En este sentido, Eduardo Olano ha defendido que "una impresión no puede acreditar por sí sola que haya una persona detrás" y que "dos segundos de reproducción en un teléfono móvil no pueden equipararse y valorarse igual que un spot visto en su totalidad en televisión y en una gran pantalla".

A su juicio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debe "liderar" la adopción de unas normas que les permitan alcanzar un acuerdo. "Mientras tanto, la industria limitémonos a aplicar los criterios recomendados en el artículo 24 del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), que establece que la medición crossmedia debe garantizar unos datos transparentes, comparables y verificables".

"UN GALIMATÍAS DE UNA COMPLEJIDAD INEXPLICABLE"

En cuanto a la "dificultad" de acceso a las televisiones gratuitas en las televisiones conectados a internet, Olano ha asegurado que la búsqueda en estos dispositivos se ha convertido "en un galimatías de una complejidad inexplicable".

"Los fabricantes han optado por dar visibilidad en la pantalla de inicio a canales de pago, a las plataformas multinacionales y aplicaciones de todo tipo en detrimento de las cadenas gratuitas. Una situación que nos preocupa y ocupa, pues de todos es sabido que si no te encuentran no existes", ha manifestado.

Además, el presidente ha incidido en que la "ocultación" de las televisiones gratuitas en los nuevos televisiones "pone en riesgo el pluralismo, la cohesión social y el acceso universal a información y entretenimiento de calidad", además de "amenazar" su sostenibilidad.

Ante esta situación, UTECA defiende que la CNMC "asuma la responsabilidad de garantizar un acceso directo y sencillo a las televisiones en abierto desde la primera pantalla del dispositivo".

De esta forma, el presidente de UTECA ha solicitado al mercado publicitario que "evalúe la atención, el contexto y la confianza de los distintos soportes y que exija resultados comparables y auditables".

A los reguladores, ha reclamado que garanticen "una competencia equitativa y un acceso visible". "Por nuestra parte, las televisiones debemos mantener el compromiso con la sociedad en la que operamos, adoptando las sucesivas innovaciones sin renunciar a nuestros valores", ha declarado.

Por otro lado, según ha recordado el presidente, UTECA viene reclamando la "igualdad de derechos y obligaciones" con las grandes plataformas y las redes sociales, alertando sobre "sus riesgos para la salud mental" y sobre la desprotección de los menores. Ha agregado que, en paralelo, las televisiones han ejercido como "contrapeso a la circulación sin freno de la desinformación".

En este punto, ha destacado que los principales periódicos, radios y televisiones en España "han dado un paso al frente y han presentado una demanda contra Meta por vender publicidad segmentada sin pedir el consentimiento de los usuarios". "Con esta demanda España se suma a la lista de países que están denunciando a Meta por diferentes motivos, una lista que no deja de crecer", ha subrayado.

PLATAFORMAS Y RRSS, "AL MARGEN DE LA ÉTICA"

Olano ha explicado que, "por filosofía y desde su nacimiento", esas grandes plataformas y redes sociales "actúan al margen de la ética y de las obligaciones normativas" que sí respetan el resto de los competidores. "La buena noticia es que el mundo ha comenzado a reaccionar", ha aplaudido.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Ángel García Castillejo, ha destacado como reto del sector su "prominencia" ya que los usuarios acceden "cada vez más a través de interfaces complejas, menús, sistemas operativos, asistentes inteligentes o plataformas agregadoras que condicionan de forma creciente la visibilidad de los contenidos o a través de un aparato receptor que obliga a pasar por una primera pantalla".

De este modo, el vicepresidente de la CNMC ha reconocido que "que un contenido esté disponible al día de hoy no significa necesariamente que sea visible" y ha añadido que es un debate con un dimensión económica "porque de ello puede depender la viabilidad de un medio de comunicación y el cumplimiento de su función social respecto de sus audiencias, pero también una dimensión democrática".

"La facilidad con que los ciudadanos puedan acceder a determinadas fuentes de información afecta directamente al pluralismo y a la diversidad de voces presentes en el espacio público", ha subrayado.

En su opinión, otro asunto "fundamental" es la medición de audiencias. García Castillejo ha declarado que "la transformación digital está obligando a revisar instrumentos que durante décadas han servido razonablemente y de forma muy eficaz al conjunto del mercado audiovisual".

Además, cree que hay una "oportunidad extraordinaria" para mejorar los sistemas de medición y "adaptarlos a la realidad actual", pero "preservando algo esencial: la confianza en los datos".

Ha declarado también que la CNMC asume su responsabilidad como regulador del sector para "promover procesos de autorregulación y, en su caso, de corregulación que garanticen un modelo de medición de audiencias transparente que sea el resultado del consenso del conjunto del sector".

En cuanto a la IA, García Castillejo ha explicado que la IA ofrece "posibilidades extraordinarias" para la producción, distribución y personalización de contenidos, pero también "plantea interrogantes sobre la autenticidad de la información, la atribución de responsabilidades o la preservación de modelos económicos que financian la creación y el periodismo profesional".

Para el vicepresidente de la CNMC, las televisiones tienen "una responsabilidad particularmente importante" porque "mientras proliferan los contenidos sintéticos, la manipulación audiovisual y las campañas de desinformación, aumenta el valor de las marcas informativas reconocibles, de los procesos editoriales profesionales y de los mecanismos de verificación que los medios tradicionales llevan décadas desarrollando".