Varios accidentes provocan retenciones en Guadalajara, Madrid, Segovia, Lérida, Valencia o Cádiz

Varios vehículos - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Varios accidentes dificultan la circulación esta tarde en carreteras de Guadalajara, la Comunidad de Madrid, Segovia, Lérida, Valencia o Cádiz, durante la segunda fase de la operación de Tráfico de Navidad.

La Dirección General de Tráfico está pendiente de varios siniestros que están provocando retenciones en la provincia de Guadalajara, en la A-2 en el entorno de Azuqueca de Henares; en la salida de Madrid en la A-42 en Fuenlabrada; en Segovia por la A-1 en Grajera dirección Burgos, provocando además el corte del carril izquierdo; en Lérida en la A-2 en Tárrega en sentido Barcelona; en Valencia en la A-7 sentido Alicante; y en la provincia de Cádiz en la A-7 a la altura de Los Barrios.

Al margen de estos siniestros, el temporal de nieve deja afecciones en una veintena de carreteras, todas ellas pertenecientes a la red convencional y secundaria.

Las carreteras más afectadas están en Navarra y las provincias de Almería y Burgos. Por ello, la DGT ha pedido a los conductores que consulten las información del tiempo y del tráfico y que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno.