Varios fuegos activos arrasan decenas de miles de hectáreas en España: Los de la C.Madrid y Ávila, los que más preocupan

Un helicóptero colabora en las labores de extinción del fuego - Gabri Solera - Europa Press

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Varios incendios forestales activos en estos momentos han arrasado decenas de miles de hectáreas en España. De ellos, los que más preocupan son los de la Comunidad de Madrid y el de Ávila, por los que el Ministerio del Interior ha declarado la emergencia de interés nacional. Hasta el momento, el que más superficie ha calcinado es el de La Mierla (Guadalajara), con cerca de 35.000 hectáreas quemadas.

Además, el dispositivo del Plan Infoca mantiene este viernes a 18 bomberos forestales y un camión autobomba en labores de vigilancia sobre la extensa superficie afectada por el incendio de Los Gallardos (Almería), del que este jueves se cumplieron dos semanas desde su declaración y que aún no se ha dado por extinguido tras causar la muerte de 13 personas y calcinar 5.200 hectáreas.

En el caso de la Comunidad de Madrid, los tres incendios activos se han unido en un solo frente que eleva el riesgo y dificulta la capacidad de extinción, obligando a la evacuación de más localidades cercanas al siniestro.

Más de 10.000 personas han sido evacuadas de los municipios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno por el fuego que afecta a la Comunidad de Madrid, que tiene monitorizadas a cerca de 1.500 personas mayores o con discapacidad de ocho residencias ubicadas en los municipios afectados por los incendios de la región, manteniendo un seguimiento permanente de la situación de todos los centros de atención social situados en la zona oeste.

Con motivo de la emergencia, Protección Civil ha enviado dos mensajes Es-Alert para la evacuación o confinamiento de pueblos afectados por los incendios en esta comunidad.

El primer mensaje incluye el siguiente texto: "Esto es una emergencia real: Debido a la evolución de los dos incendios en la Com. de Madrid. A todos los habitantes de Chapinería, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo evacuen estos municipios. Posibles puntos de acogida: Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón, Leganés, Brunete, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón y Las Rozas".

El segundo mensaje Es-Alert también comienza con el encabezamiento de "esto es una emergencia real". Y sigue el texto: "Debido a la evolución del incendio forestal, si se encuentra en el término municipal de Pelayos de la Presa o San Martín de Valdeiglesias, se ordena se dirija hacia el interior del casco urbano correspondiente. Siga toda la información actualizada en medios de comunicación y redes sociales oficiales. Red de Alerta Nacional-Protección Civil y Emergencias-Ministerio del Interior".

PERÍMETRO DE 71 KILÓMETROS Y 9.000 HECTÁREAS CALCINADAS EN ÁVILA

El incendio forestal de Ávila, declarado en Situación Operativa 3 por el Gobierno de España, ha mantenido un perímetro aproximado de 71 kilómetros y ha calcinado cerca de 9.000 hectáreas.

Alrededor de 1.500 personas permanecen evacuadas, de las cuales unas 600 se han alojado en siete albergues habilitados por distintos municipios, mientras que el resto ha sido acogido por familiares o se ha desplazado por sus propios medios.

Asimismo, continúan confinados los municipios de Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo, y durante la tarde se ha acordado la evacuación del área periurbana de Cebreros y de parte de su diseminado Puente Nuevo.

Entre los evacuados figuran 88 residentes de centros de mayores, trasladados a otros recursos asistenciales de la provincia y al Hospital de Ávila, todos ellos en buen estado.

La Junta de Castilla y León ha informado este viernes de que ha rebajado a Índice de Gravedad Potencial 0 (IGR-0) la situación en el incendio que comenzó el pasado lunes 20 en Brieva (Segovia) y que afecta principalmente a la comarca del Pirón, con una superficie calcinada, según datos no oficiales de la web 'edu.forestry.es' de 3.494 hectáreas.

Para combatir los fuegos que afectan especialmente a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila, la Comisión Europea ha confirmado este viernes el despliegue de cuatro aviones para apoyar la lucha contra los incendios forestales en España, después de que el Gobierno solicitara la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea ante la gravedad de los siniestros.

EL INCENDIO DE LA MIERLA PASA A NIVEL 1

Mientras, el incendio forestal de La Mierla, en la provincia de Guadalajara, ha pasado a nivel 1 tras quemar unas 35.000 hectáreas y convertirse en el fuego más grave de la historia de Castilla-La Mancha.

El delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, ha asegurado que el incendio de La Mierla es "el mayor de Castilla-La Mancha, de España y probablemente de Europa por la extensión". "Este incendio ha pasado a nivel 1, con lo cual va a estar ya en una fase de seguimiento y control plenamente autonómico por si se produjera algún rebrote", ha señalado.

Las "buenas noticias" para la población de esta región es que se van a levantar las restricciones de confinamiento en seis poblaciones y también las restricciones de evacuación en otras seis.

En concreto, se ha autorizado el regreso a sus casas de los vecinos de las poblaciones de Monasterio, Veguillas, San Andrés del Congosto, Congostrina, Hiendelaencina y Alpedroches. Además, se ha levantado el confinamiento en Tordelloso, Miedes de Atienza, Bañuelos, Romanillos de Atienza, Casillas y Bochones.

DECLARADO UN SEGUNDO INCENDIO EN MENOS DE 48 HORAS EN ALOSNO (HUELVA)

En Andalucía, se ha declarado este viernes un nuevo incendio en Alosno (Huelva), el segundo en menos de 48 horas en el municipio. Se trata de un nuevo fuego y no una reactivación del extinguido este jueves.

Según han indicado a Europa Press fuentes del Infoca, se trata de la misma zona en la que se registró un incendio en la madrugada de este jueves y que fue extinguido por la tarde, pero han señalado que "en principio no se trata de una reactivación, sino de un nuevo siniestro".

Asimismo, han detallado que se trata de una zona con abundantes eucaliptos, y que preocupa el excesivo calor y el viento que sopla en la zona. De este modo, el Infoca ha desplegados 25 efectivos por tierra, un camión autobomba, dos aviones de carga en tierra y dos helicópteros --uno ligero y uno semipesado--.

DESALOJOS POR EL INCENDIO DE EJULVE (TERUEL)

Este viernes, los vecinos de la localidad turolense de Cuevas Cañart, unas 70 personas, también han recibido en sus móviles un ES-ALERT ordenando su evacuación.

Además, se ha elevado el nivel de alerta, que ha pasado de Situación Operativa 2-Nivel 2 y el Gobierno de Aragón ha solicitado la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La pasada noche se han registrado en este incendio reproducciones, que han provocado la reapertura del flanco izquierdo. Los trabajos de esta jornada se centran en contener estas reproducciones, consolidar el perímetro y evitar nuevos avances.

Se han movilizado esta mañana dos brigadas helitransportadas, además del helicóptero de coordinación de INFOAR (H0), una nueva brigada helitransportada de Aragón y otra procedente de la provincia de Castellón. Asimismo, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico se incorporaron un avión anfibio, un avión de carga en tierra, un avión de coordinación y una brigada BRIF.