Archivo - Varios siniestros y la segunda fase de la operación salida por Semana Santa complican el tráfico en las principales vías. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La circulación en las carreteras españolas presenta complicaciones significativas este miércoles debido a la confluencia de "varios siniestros" y el incremento de desplazamientos con motivo de la segunda fase de la operación salida de Semana Santa, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) en su boletín de alrededor de las 21.00 horas sobre el estado de la circulación.

En estos momentos, las autoridades vigilan especialmente la situación en la AP-7 a su paso por Cabanes (Castellón) en sentido Valencia, así como en la A-3 en Siete Aguas (Valencia) y en la A-49 en Hinojos (Huelva), donde se han registrado accidentes que afectan a la salida de estas provincias.

En este momento la DGT pide a los conductores extremar la precaución ante la posibilidad de que se mantenga el "tráfico irregular" durante las próximas horas debido al alto volumen de desplazamientos previstos para este periodo festivo.

El "tráfico irregular" comienza a generalizarse en los accesos a los grandes núcleos urbanos. Destacan las retenciones en la A-5 en las zonas de Otero y Valmojado (Toledo) en dirección a Madrid, así como complicaciones en la AP-1 en Briviesca (Burgos) en sentido hacia la capital burgalesa.

En el sur peninsular, se registra una circulación densa en la A-7 a la altura de San Pedro de Alcántara (Málaga), afectando principalmente a los vehículos que abandonan la localidad.