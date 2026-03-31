El Vaticano cancela la II Jornada Mundial de los Niños prevista para septiembre

Archivo - El Papa bendice a un niño en el marco de una audiencia general. - Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida del Vaticano ha cancelado la II Jornada Mundial de los Niños cuya celebración estaba prevista del 25 al 27 de septiembre de 2026 en Roma.

Según ha informado el dicasterio en un comunicado, consultado por Europa Press, ha tomado esta decisión "tras una cuidadosa reflexión y de acuerdo con el Santo Padre", y a la luz del Quirógrafo de León XIV publicado el pasado 12 de febrero de 2026.

Por medio de este quirógrafo, León XIV suprimió el Comité Pontificio para la Jornada Mundial de los Niños, trasladando toda la responsabilidad al Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, "con el fin de favorecer las sinergias y un trabajo más eficaz".

El Comité Pontificio para la Jornada Mundial de los Niños había sido instituido el 20 de noviembre de 2024 por su predecesor, el Papa Francisco, con la tarea de supervisar la animación eclesial y la organización pastoral de la Jornada Mundial del Niño, un evento que solo se ha celebrado una vez, el 25 de mayo de 2024, en el Estadio Olímpico de Roma, y en el que participaron más de 50.000 niños y adolescentes.

En la nota, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida señala que todas las iniciativas dirigidas a la pastoral infantil podrán llevarse a cabo, "a discreción de los ordinarios, a nivel diocesano o parroquial y con la participación de las familias, lugar natural para el crecimiento humano y espiritual de cada niño".

El comunicado concluye asegurando el compromiso del dicasterio vaticano de "promover el cuidado pastoral de la familia en todos sus componentes".