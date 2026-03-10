El Vaticano plantea "reformular" competencias de los sacerdotes para abrir nuevos espacios de responsabilidad a mujeres

Archivo - Fieles en la Plaza de San Pedro del Vaticano. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS)

El grupo de estudio sobre la participación de las mujeres en la vida y el gobierno de la Iglesia, creado por el Papa Francisco tras la Primera Sesión de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, ha planteado reflexionar sobre la "reformulación" de las competencias del ministerio ordenado --diáconos, sacerdotes y obispos-- para "abrir nuevos espacios de responsabilidad a mujeres".

"Es necesario reflexionar en particular sobre la reformulación de los ámbitos de competencia del ministerio ordenado", señala el documento, publicado este martes por la Secretaría General del Sínodo.

El texto, consultado por Europa Press, señala que "redefinir estos ámbitos de competencia podría abrir el camino al reconocimiento de nuevos espacios de responsabilidad para las mujeres en la Iglesia".

Además, el grupo de estudio señala que "no existe ninguna razón ni impedimento que impida a las mujeres ejercer funciones de liderazgo en la Iglesia" y reitera que "el mero hecho de ser mujer no impide, en sí mismo, que las mujeres asuman funciones de liderazgo en la Iglesia".

Desde una perspectiva eclesiológica, consideran necesario, por tanto, "superar la separación artificial entre géneros y roles, considerando la dignidad compartida de todas las criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios".

Asimismo, subrayan que lo que los papas Francisco y León XIV han hecho en la práctica, al nombrar a algunas mujeres para puestos de gobierno en la Curia Romana, ofrece "un modelo para la reflexión".

"Los recientes nombramientos de mujeres en puestos de responsabilidad en algunos Dicasterios constituyen una señal profética de trascendencia tanto simbólica como práctica. Representan un primer paso hacia la apertura de nuevos espacios de participación, reconociendo que la capacidad de gobierno y discernimiento no es prerrogativa exclusiva del género masculino", subrayan.

El documento también indica que persisten ciertas actitudes marcadas por el "clericalismo" y apunta que "las mujeres, incluso en puestos de responsabilidad, a veces tienen dificultades para participar y ser escuchadas en igualdad de condiciones que sus colegas masculinos, especialmente en las interacciones con los ministros ordenados".

En todo caso, también precisa que "muchas mujeres han notado un creciente reconocimiento entre los líderes masculinos" que "han comprendido que la participación de las mujeres no es una concesión ni una adaptación a tendencias culturales pasajeras" sino "un auténtico signo de los tiempos". Esta concienciación, según añade, puede ser "un prerrequisito para una transformación estructural duradera".

VALENTÍA Y PACIENCIA PARA INTRODUCIR CAMBIOS GRADUALES

En un comunicado con motivo de la publicación de este informe, el secretario general del Sínodo, el cardenal Mario Grech, ha pedido "valentía, acompañamiento y paciencia para introducir cambios graduales con el fin de preservar la comunión eclesial, eliminar la discriminación y construir comunidades en las que se valoren los dones y carismas de cada persona, hombres y mujeres por igual".

Según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', el Papa León XIV ha ordenado la publicación de estos informes finales para compartir las reflexiones con todos los fieles, y ha solicitado a los dicasterios competentes y a la Secretaría General del Sínodo que, basándose en estos documentos, elaboren propuestas operativas que después el Pontífice evaluará y podrá aprobar.