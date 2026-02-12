El Vaticano propone a los Lefebvrianos un "diálogo teológico" si suspenden la ordenación de obispos sin mandato del Papa

Archivo - Plaza de San Pedro del Vaticano. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Santa Sede ha propuesto a la Fraternidad San Pío X (más conocidos como Lefebvrianos) iniciar un "diálogo teológico" condicionado a que suspendan la ordenación de obispos que han anunciado sin el mandato del Papa y que, según ha advertido, supondría una "ruptura decisiva (cisma)".

Así lo han planteado tras un encuentro este jueves entre el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, y el superior general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), Davide Pagliarani, según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

En una declaración firmada por el cardenal Víctor Manuel Fernández, la Santa Sede ha reiterado que "la ordenación de obispos sin el mandato del Santo Padre, quien ostenta la suprema potestad ordinaria, plena, universal, inmediata y directa, implicaría una ruptura decisiva de la comunión eclesial (cisma) con graves consecuencias para la Fraternidad en su conjunto".

Por lo tanto, añade que "la posibilidad de mantener este diálogo presupone que la Fraternidad suspenda la decisión sobre las ordenaciones episcopales anunciadas".

"Tras aclarar varios puntos presentados por la FSSPX en diversas cartas, enviadas particularmente entre 2017 y 2019 -entre otros, se trató la cuestión de la voluntad divina respecto a la pluralidad de religiones-, el Prefecto propuso un camino de diálogo específicamente teológico, con una metodología muy específica, sobre cuestiones que aún no han sido suficientemente aclaradas", precisa el texto.

Entre estos temas, señalan: "La diferencia entre un acto de fe y la 'sumisión religiosa de mente y voluntad y los diferentes grados de adhesión que exigen los diversos textos del Concilio Ecuménico Vaticano I y su interpretación".

Este proceso, según se puede leer en el comunicado, "tendría como objetivo destacar, en los temas tratados, los requisitos mínimos para la plena comunión con la Iglesia Católica y, en consecuencia, delinear un estatuto canónico para la Fraternidad, junto con otros aspectos a profundizar".

Según 'Vatican News', fue el propio Pagliarani, durante una ceremonia celebrada en el seminario de la FSSPX en Flavigny-sur-Ozerain (Francia), quien anunció que encomendaría a los dos obispos de la comunidad, el español Alfonso de Gallareta y el suizo Bernard Fellay, la tarea de proceder a nuevas consagraciones episcopales el 1 de julio, sin la aprobación del Papa.

Esto habría sido una réplica del gesto del 30 de junio de 1988 del arzobispo Lefebvre, cuando ordenó a cuatro obispos, lo que le acarreó una excomunión latae sententiae.

Según Vatican News, la declaración del Superior General de principios de febrero hacía referencia a una carta enviada a la Santa Sede en la que expresaba "la particular necesidad de la Compañía de asegurar la continuidad del ministerio de sus obispos", y enfatizaba que hasta ese momento no había llegado respuesta de Roma.

Tras la reunión de este jueves, el Superior General de la FSSPX presentará la propuesta a su Consejo y dará su respuesta al Dicasterio para la Doctrina de la Fe. En caso de respuesta positiva, se acordarán de común acuerdo los pasos, etapas y procedimientos a seguir, subraya el documento.