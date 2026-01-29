El Vaticano tacha de "inaceptable" la violencia en Minneapolis (EEUU)

Archivo - El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en una fotografía de archivo. - Maricel Blanch - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha tachado de "inaceptable" la violencia en Minneapolis, en el estado de Minnesota (EEUU), en referencia a las muertes de manifestantes a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el marco de las manifestaciones por las redadas contra la migración.

"La posición de la Santa Sede es siempre evitar cualquier tipo de violencia, evidentemente, y por lo tanto no podemos aceptar episodios de este tipo", ha afirmado el cardenal Parolin, este miércoles por la tarde, en declaraciones a los medios, en el marco del encuentro 'Ética y Economía', organizado por el Departamento GEPLI de la Universidad LUMSA, en Roma.

Según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', el secretario de Estado del Vaticano ha añadido que "las dificultades, los problemas y las contradicciones se resuelven de otra manera".

Por otro lado, sobre la carta abierta que le ha enviado la Red de Sacerdotes contra el Genocidio, en la que se invita a la Santa Sede a no formar parte de la Junta de Paz para la reconstrucción de Gaza, que se está constituyendo bajo la dirección de Trump, Parolin ha dicho que comprende la "preocupación" pero ha pedido tiempo para "pensar".

"Siempre hay que responder después de un minuto, déjennos pensar un momento", ha indicado Parolin, añadiendo que, ante esta propuesta hay "algunos puntos críticos que debían tenerse en cuenta y que luego se habrían considerado con vistas a dar una respuesta". "La respuesta aún no se ha dado, pero creo que no se pueden olvidar los aspectos críticos de este plan", ha insistido.