Verano de 2026, el más cálido en España desde que hay registros, con una temperatura media de 24,1ºC en junio y julio

Archivo - El pantano de La Viñuela situado en el término de Vélez Málaga a 8 de agosto de 2022 en Málaga, Andalucía. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

España registra ya el verano más cálido desde el inicio de la serie histórica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en 1961: la temperatura media en el país en junio y julio ha sido de 24,1ºC, según ha señalado este martes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Sara Aagesen.

"El verano de 2026 (junio-julio) es ya el más cálido de toda la serie histórica en España, que arranca en 1961. Su temperatura media ha sido de 24,5ºC", ha indicado la ministra del ramo en su cuenta en la red social Bluesky.

A través de un hilo, Aagesen ha explicado que esta media supone casi un grado más (+0,7ºC) que los bimestres junio-julio más cálidos hasta ahora, 2025 y 2022, que estaban empatados. Además, supera en +2,9ºC el promedio normal. "Nueve de los diez bimestres junio-julio más cálidos de la serie se han registrado en el siglo XXI. Y los cinco más cálidos, desde 2015", ha avisado.

En lo que respecta a las lluvias, Aagesen ha indicado que este verano también es ya el más seco de la serie histórica: sólo se han registrado 17 litros por metro cuadrado (l/m2), lo que sitúa el acumulado por debajo del de 1994 (21 l/m2) y de 2005 y 2016 (27 l/m2). "En verano siempre llueve poco, pero este año la lluvia ha sido especialmente escasa: pocas tormentas y muy aisladas", ha indicado.

Por último, la vicepresidenta tercera ha insistido en la necesidad de un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. "Frente a estos impactos la respuesta pasa por la unidad: coordinación entre administraciones para dar respuesta inmediata. A la vez, acuerdos estratégicos que aborden la raíz de la crisis climática. Es momento de sumar fuerzas. Necesitamos un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática", ha recalcado.