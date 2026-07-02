El verano tiene más probabilidades de ser más cálido y lluvioso de lo normal en buena parte de España, según AEMET

El verano tiene más probabilidades de ser más cálido y lluvioso de lo normal en buena parte de España. - AEMET

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los meses de julio, agosto y septiembre tienen más probabilidades de ser más cálidos y lluviosos de lo normal en buena parte de España, según ha señalado este jueves la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, todo el país tiene una "muy alta probabilidad" de lidiar con un trimestre veraniego "más cálido de lo normal" (60 a 70%) frente a unos meses más fríos (10%). "Predominarán, por tanto, los episodios de calor intenso frente a períodos más suaves", ha señalado el organismo estatal.

Asimismo, ha indicado que es más "probable" que los próximos tres meses sean más lluviosos de lo normal (40 a 50%) frente a más secos de lo habitual (30%). La excepción estaría en el noroeste, donde no hay una tendencia clara al respecto.