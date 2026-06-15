La vicepresidenta del CSN, encargada de incentivar la confianza en el sector nuclear en la Agencia de la Energía Nuclear

Grupo de Alto Nivel sobre Participación de las Partes Interesadas, Confianza, Transparencia y Ciencias Sociales de la NEA. - CSN

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Pilar Lucio, ha sido elegida como nueva presidenta del Grupo de Alto Nivel sobre Participación de las Partes Interesadas, Confianza, Transparencia y Ciencias Sociales (HLG-SET, por sus siglas en inglés) de la Agencia de la Energía Nuclear (NEA, por sus siglas en inglés), según ha informado este lunes el propio CSN.

Este grupo busca mejorar la comprensión de las relaciones entre el sector nuclear y la sociedad y desarrollar mecanismos apropiados para fomentar la comunicación, la participación pública y la creación de confianza entre el público y otros agentes implicados, en coordinación con los organismos existentes de la NEA.

En total, está compuesto por nueve representantes de alto nivel con experiencia en el campo de la energía o medioambiente provenientes de reguladores, industria, políticas públicas, universidades y que han sido previamente seleccionados por la Secretaría y el Comité Directivo de la NEA "para garantizar una representación equilibrada y diversa de orígenes y perspectivas de trabajo".

De acuerdo con el CSN, el nombramiento de Lucio se ha hecho efectivo tras el respaldo de los miembros del grupo a la propuesta de la NEA. La vicepresidenta del organismo regulador español releva en el cargo a Rumina Velshi, expresidenta del organismo regulador canadiense, y asume el liderazgo de este foro internacional hasta 2029.

Lucio forma parte del HLG-SET desde su fundación en 2023 y presidía hasta la fecha el subgrupo dedicado a las buenas prácticas, lecciones aprendidas y generación de confianza. Tras conocer la noticia, ha expresado su agradecimiento por la confianza depositada en su candidatura, trasladando "su compromiso y dedicación" para seguir avanzando de manera constructiva en los objetivos compartidos del grupo.