Víctima de abusos hará una performance de protesta frente a Nunciatura a falta de una reunión con el Papa

El primer denunciante del caso Montserrat, Miguel Hurtado, envía la carta dirigida al Papa León XIV a través del buzón de la Nunciatura Apostólica en Madrid, a 2 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El movimiento Reparación Integral Ya (RIYA), impulsado por el primer denunciante del caso de abusos en Montserrat, Miguel Hurtado, ha convocado el próximo domingo 7 de junio a las 16:00 horas ante la Nunciatura Apostólica --donde se alojará el Papa León XIV durante su visita a Madrid--, una "performance visual de protesta", ante el "silencio" a la petición de reunión de las víctimas de abusos sexuales con el Pontífice a 24 horas de su llegada a España.

"El Papa viene a España, pero las víctimas seguimos sin ser consideradas interlocutoras válidas. Mientras nos ignoran, el Papa prioriza su agenda con las élites. Los Reyes, los políticos de todos los partidos, los empresarios, todos han conseguido poder reunirse con el Papa sin grandes problemas. Pero el Papa ha sido incapaz de encontrar un hueco en su agenda para reunirse con nosotros, lo cual no refleja falta de tiempo sino falta de compasión cristiana y sentido de la responsabilidad", ha criticado Hurtado.

Según ha precisado, pese a "las reiteradas solicitudes de interlocución", hasta el momento no han recibido resupuesta de la Nunciatura para un posible encuentro con Robert Prevost y lamenta que, aunque les convocaran "en el último minuto" eso implicaría "que múltiples víctimas no se pudieran desplazar al encuentro".

"Antes de dar lecciones de ética y moral sobre la inteligencia artificial, el cambio climático o la paz en el mundo el Papa debería poner su casa en orden. No hay que olvidar que León XIV es el mayor empleador de pederastas del mundo. Además, la jerarquía católica española ha encubierto de forma generalizada y sistemática los casos de pederastia clerical durante décadas", ha añadido.

Durante la performance de este domingo, que ha titulado 'La silla vacía', Hurtado se dirigirá a una representación visual del Papa León XIV para exponer "las consecuencias nefastas que tendrá para las víctimas que el Papa mantenga su visita a la Abadía de Montserrat el próximo miércoles 10 de junio" ya que, según indica, "el Monasterio es la primera institución católica española que se ha declarado insumisa moral, negándose a implementar el acuerdo de reparación Iglesia-Estado".

"La visita del Papa no solo supone un acto de violencia institucional y retraumatización secundaria para las víctimas de Montserrat, sino que implica el riesgo de dinamitar el acuerdo alcanzado, al alentar que las instituciones católicas de toda España sigan el ejemplo de Montserrat, declarándose insumisas morales", ha advertido.

Hurtado ya acudió a la Nunciatura el pasado miércoles para entregar personalmente la carta que escribió en abril al Papa en la que le pedía una reunión con las víctimas de abusos en la Iglesia y que no acuda a Montserrat durante su visita a España.