Víctimas de abusos niegan invitación al encuentro con el Papa: "Se excluye a los que tienen un discurso crítico"

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Víctimas de abusos por parte de la Iglesia han afirmado que el Vaticano no les ha avisado del nuevo encuentro entre el Papa y los afectados anunciado este viernes por la Santa Sede.

"Me parece muy bien, pero nadie nos ha invitado, ni tenemos noticia de que nos vaya a recibir. Ni dónde, ni cómo, ni cuándo", ha afirmado Juan Cuatrecasas, el portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, Cuatrecasas se ha remitido a un correo del Arzobispado de Madrid a una víctima, en el que le comunicaron, "expresamente", que si se producía "alguna reunión" del Papa con víctimas, serían "únicamente las del Plan Repara".

Una reacción compartida por Miguel Hurtado, primer denunciante de abusos de Montserrat, que también ha negado a Europa Press haber recibido invitación alguna del Vaticano, del que ha afirmado que "sigue el guión habitual". "Se reúne con víctimas seleccionadas por los obispos nacionales que tengan un perfil bajo y que no hablen con los medios".

Hurtado ha destacado que el Vaticano "excluye a los activistas que tienen un discurso crítico y plantean agenda reformista" y ha criticado que los "obispos españoles" sigan "clasificando a las víctimas" en "buenas y malas" en función de si "no hacen ruido" o si "denuncian en los medios la mala gestión de la Iglesia con estos delitos".