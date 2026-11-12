Victoria Montaner y Santiago Tedeschi, XVIII Premio Lolo de Periodismo Joven ex aequo - UCIPE

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Victoria Montaner, periodista del área socio-religiosa de ABSIDE Media, y Santiago Tedeschi, responsable del área digital y redes sociales del Arzobispado de Madrid, han sido galardonados ex aequo con el XVIII edición del Premio Lolo de Periodismo Joven, otorgado por la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España (UCIPE).

El jurado del premio --que lleva el nombre de Manuel Lozano Garrido, Lolo, el primer periodista laico español beatificado, ha estado encabezado por el presidente de UCIPE, José María Legorburu, e integrado por la Junta Directiva de la Asociación. La entrega del Premio se llevará a cabo en un acto que tendrá lugar en la primavera de 2027.

Así, el jurado ha valorado el trabajo de Montaner que "de una manera comprometida, ejerce un periodismo auténtico, con la verdad del Evangelio" como eje de su trabajo en el área socio- religiosa de COPE y TRECE (ÁBSIDE Media).

Como destacan, representa a "una joven generación que, impulsada por los nuevos lenguajes de la comunicación, convierte su trabajo en un ejercicio multiplataforma con el objetivo de convertir la comunicación en un servicio", sin olvidar su "compromiso real con causas ambientales y sociales, así como con el mundo misionero, le ha llevado este 2026 a Togo y El Salvador para grabar el programa 'Misioneros por el Mundo'.

Montaner (Murcia, 1999) es periodista audiovisual formada en la Universidad CEU San Pablo y especializada en información socio-religiosa. Desarrolla su labor profesional en COPE y TRECE, donde trabaja en la producción de contenidos 360º para radio, televisión y redes sociales. Es reportera y copresentadora del programa 'Misioneros por el Mundo' y ha colaborado en espacios como 'Herrera en COPE' y 'La Linterna'. Su experiencia incluye también la dirección de comunicación de los Agustinos Recoletos y la producción de documentales.

Del mismo modo, el jurado ha valorado el trabajo de Tedeschi desde la comunicación digital de la Delegación de Medios del Arzobispado de Madrid al representar "el trabajo discreto que, desde las diócesis de España, realizan decenas de periodistas para mostrar el trabajo del día a día de su Iglesia doméstica".

Tedeschi (Roma, 1993) es periodista especializado en comunicación digital, con más de siete años de experiencia en medios de comunicación e instituciones, y una trayectoria consolidada en la coordinación de proyectos informativos multiplataforma. Máster en Periodismo, Comunicación Digital y Media Studies por la Universidad La Sapienza de Roma, ha desarrollado su carrera en COPE y, actualmente, coordina los contenidos digitales del Arzobispado de Madrid.

En ambos casos, el jurado ha puesto en valor la trayectoria de estos dos periodistas y su apuesta por "un periodismo 360, capaz de integrar distintos formatos, lenguajes y plataformas", lo que demuestra una "capacidad de adaptación a los nuevos hábitos de consumo informativo sin renunciar al rigor, la creatividad y el compromiso con la información".