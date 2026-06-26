Virginia Yagüe, reelegida presidenta de DAMA

Archivo - Virginia Yagüe, que sucede a Borja Cobeaga, cuenta con una dilatada trayectoria profesional como guionista y creadora de series de televisión. - DAMA - Archivo

El nuevo Consejo de Administradores de DAMA ha reelegido a Virginia Yagüe como presidenta de la entidad en su primera reunión tras las elecciones entre el 12 y el 23 de junio.

Así lo ha dado a conocer la entidad de gestión colectiva de derechos de obras audiovisuales, que ha detallado que Yagüe continuará así al frente de DAMA durante un nuevo mandato, después de haber ocupado la presidencia durante los últimos cuatro años.

De este modo, DAMA ha destacado que Virginia Yagüe cuenta con "una dilatada trayectoria profesional" en la creación y el guion de series de televisión, como 'La Señora', '14 de Abril: La República', 'Las abogadas , 'Pura Sangre' o 'Invisible', entre otras. En el ámbito del cine, la entidad ha indicado que ganó la Biznaga de Oro del Festival de Málaga por el guion del largometraje 'Els Nens Salvatges'.

Asimismo, ha añadido que Virginia Yagüe compatibiliza su labor profesional con la docencia, impartiendo masterclasses especializadas en narrativa y técnica de guion. Forma parte del Board of Patrons de SAA (Society of Audiovisual Authors), así como de la ESCAC y ECAM.

"Asumo un nuevo mandato llena de ilusión y siendo muy consciente de la responsabilidad que esta tarea implica. Junto al nuevo consejo seguiré defendiendo la idea de que proteger los derechos de autor no solo consiste en realizar una gestión eficaz. También se trata de cuidar nuestras profesiones, defender una forma de crear y garantizar que los autores y las autoras puedan seguir haciendo su desempeño con dignidad", ha asegurado Yagüe tras su reelección.

El Consejo de Administradores, integrado por ocho mujeres y siete hombres, ha nombrado asimismo a Pablo Barrera como vicepresidente y a Yolanda García Serrano como secretaria general. Completan el Consejo Beatriz Arias, Virginia Yagüe, reelegida presidenta de DAMA La guionista y creadora de series continuará al frente de la entidad durante un nuevo mandato, tras haber presidido DAMA durante los últimos cuatro años.

Pablo Barrera ha sido elegido vicepresidente y Yolanda García Serrano, secretaria general del nuevo Consejo de Administradores, designado por las socias y socios de DAMA en las elecciones celebradas entre el 12 y el 23 de junio. Sergio Barrejón, Borja Cobeaga, Coral Cruz, Alejo Flah, Borja González Santaolalla, Ana Hormaetxea, Juana Macías, Carlos Marqués Marcet, Víctor Pedreira, Paloma Rando y Azucena Rodríguez.

Además de renovar el Consejo, la Asamblea General de DAMA aprobó el informe de gestión, las cuentas anuales de la entidad y el informe de transparencia correspondiente al ejercicio 2025. DAMA cerró el año pasado con 3.414 socios, lo que supone un incremento del 10,5% respecto a 2024. La tendencia al alza continúa en 2026 y la entidad cuenta actualmente con 3.642 miembros.

La recaudación en concepto de derechos de autor alcanzó en 2025 los 34,7 millones de euros, mientras que la cantidad repartida a sus socios ese mismo año ascendió a 31,9 millones de euros, un 10% más que en el ejercicio anterior.

La entidad mantiene 55 contratos de representación con sociedades de gestión de todo el mundo, con el objetivo de garantizar la mayor protección de los derechos de sus socios y socias.