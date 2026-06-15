La visita del Papa tuvo 19,7 millones de espectadores y el evento más visto en televisión fue el de la Sagrada Familia

La Reina Letizia saluda al Papa León XIV a su llegada a la celebración de la Santa Misa, a 10 de junio de 2026, en Barcelona, - Casa de S.M. el Rey

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La visita del Papa León XIV a España ha contado con una importante cobertura informativa en televisión, con programas especiales en 28 cadenas y 19,7 millones de espectadores únicos con el 41,5% de la población de España.

Así lo refleja el 'Informe Audiencia TV. Visita del Papa León XIV' elaborado por Barlovento Comunicación, según datos de Fifty5Blue, recogido por Europa Press.

El acto más visto fue la inauguración y misa en la Sagrada Familia de Barcelona, que reunió a 5.499.000 espectadores únicos, 1.082.000 de audiencia media y 12,2% de cuota de pantalla, seguido de la vigilia con los jóvenes en Madrid, con 3.526.000 espectadores únicos, 1.014.000 de audiencia media y 11,9% de cuota de pantalla.

De los 19.740.000 espectadores que siguieron en algún momento la visita del Papa a España, 9.455.000 fueron hombres y 10.285.000 fueron mujeres.

Teniendo en cuenta la franja de edad, 7.569.000 espectadores únicos tenía entre 45 y 64 años; 3.707.000, más de 75; 3.616.000, entre 65 y 74 años; 2.891.000, entre 25 y 44 años; 1.179.000, entre 13 y 24 años; y 778.000, entre 4 y 12 años.

Por comunidades autónomas, 3.381.000 espectadores únicos eran de Andalucía; 2.922.000, de la Comunidad de Madrid; 2.813.000, de Cataluña; 2.243.000, de la Comunidad Valenciana; 1.165.000, de Castilla y León; 999.000, de Canarias; 914.000, del País Vasco; 911.000, de Castilla-La Mancha; 622.000, de Murcia; 620.000, de Aragón; 449.000, de Asturias; 429.000 de Baleares; 288.000, de Navarra; y 847.000 del resto de localidades.