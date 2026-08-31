Vivienda destina 45 millones a ampliar la oferta de alojamientos asequibles para la comunidad universitaria

Archivo - Varios alumnos realizan el primer examen durante la primera jornada de la PAU 2025, en la Facultad de Químicas, durante la primera jornada de selectividad en Madrid, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destinará un total de 45 millones de euros a ampliar la oferta residencial para estudiantes, personal docente e investigador, facilitar la movilidad académica y reducir la presión sobre el mercado del alquiler en las ciudades universitarias, según ha informado este lunes el propio ministerio.

Los 45 millones se repartirán entre siete entidades: la Universidad Autónoma de Madrid (13.365.000 euros), la de Castilla-La Mancha (en Albacete, con 8.197.200 euros), la Pablo de Olavide (en Sevilla, con 6.504.300 euros), la de Burgos (5.940.000 euros), la Jaume I de Castellón (4.455.000 euros), la de Jaén (3.564.000 euros) y el Ayuntamiento de Lleida (2.974.500 euros).

Tomando en consideración las actuaciones que cuentan ya con propuesta concreta, Vivienda prevé la creación de 1.525 alojamientos universitarios en una primera fase. De acuerdo con el Ministerio, la mayor parte se ubican en suelos públicos o universitarios ya disponibles y urbanísticamente consolidados, lo que reduce "significativamente" los plazos de ejecución y facilita una rápida materialización de la inversión.

Una vez construidas, las promociones deberán mantener su finalidad pública y unas condiciones de precio asequible, que serán fijadas por el Ministerio en las correspondientes resoluciones o convenios, en las que también se concretarán las actuaciones y los plazos de ejecución. El precio máximo incluirá servicios como la electricidad, el agua y la conexión wifi, entre otros.

Sobre esta cuestión ha hablado este lunes en una reunión en la sede del Ministerio la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, con el presidente de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde López-Brea.

El encuentro ha tenido lugar el mismo día en que el ministerio ha activado el trámite de audiencia pública del Real Decreto por el que se otorgaran las subvenciones a las entidades seleccionadas tras más de un año de conversaciones y trabajos previos. Estas ayudas directas se enmarcan en el protocolo interministerial firmado en octubre de 2024 para impulsar el alquiler asequible de vivienda universitaria, suscrito por Vivienda; Universidades; y Economía.