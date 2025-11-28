Vocento lanza a nivel nacional SIX, la revista LGTBI nacida hace siete años con el diario 'Sur'

Archivo - Un hombre levanta una bandera durante una manifestación por el Orgullo LGTBI, en imagen de archivo. - ISAAC BUJ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vocento lanzará a nivel nacional SIX, la revista LGTBI que nació hace siete años con el diario 'Sur' en Málaga y apuesta ahora por diferentes soportes y formatos innovadores, según ha indicado el grupo de comunicación.

La presentación tendrá lugar este miércoles, 3 de diciembre, a las 20.00 horas, en el Teatro Eslava de Madrid, con la presencia de "una gran estrella sorpresa del mundo del cine" y representantes del mundo de la política, el activismo, la empresa, la comunicación y la cultura.

Entre otros, Vocento ha avanzado la asistencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid Muñoz; el delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández Sánchez; y Víctor Gutiérrez, secretario de Políticas LGTBI del PSOE, diputado y waterpolista.

Del mundo de la cultura, asistirán la galerista Topacio Fresh, el gestor cultural Calos Urroz, el coleccionista de arte Robin Woodhead, los actores Eduardo Gállego, Patricia Galván y Keunam; los músicos Álvaro Sola y Roi Porto; las cantantes Umen, Sofía Coll y Rocío Saiz; y la artista Xenon Spain.

También estarán presentes el diseñador de moda, Miguel Ángel Ocón; los activistas Jorge Garrido, Pink Chadora (Martín de Arriba) y Estupenda Márquez; el patinador sobre hielo Javier Raya; y los periodistas Marc Sala, María Eizaguirre y Nando Escribano.

Estarán presentes los 'influencers' Adrián Chico, Álvaro García y Fran Cuellar, y las drags Estrella Xtravaganza, Hornella Góngora, Le Cocó, Mariana Stars y Pupi Poisson.