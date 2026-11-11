Von der Leyen reafirma en la COP31 la apuesta de la UE por la neutralidad climática y la electrificación

Ursula von der Leyen. - Bianca Otero/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 11 Nov. (Europa Press/Dpa) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reafirmado en la Cumbre de Líderes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año (COP31 o Cumbre del Clima) en Antalya (Turquía) el compromiso de convertir Europa en el primer continente climáticamente neutro y totalmente electrificado, según ha informado DPA.

Durante su discurso, la dirigente ha expresado su apoyo al objetivo promovido por el país anfitrión de la COP31, Turquía, de cubrir con electricidad el 35% del consumo final de energía mundial para 2035. "Y animo a otros a hacer lo mismo", ha señalado.

En lo que respecta al bloque comunitario, ha destacado que Europa está cumpliendo sus objetivos climáticos y que más del 70% de su electricidad procede ya de fuentes de energía limpias. Asimismo, ha señalado que, para 2040, la UE aspira a duplicar hasta el 46% el peso de la electricidad en su consumo final de energía.

Por otro lado, ha calificado el verano de 2026 como el "verano de la verdad" en una intervención en la que ha recordado las inundaciones en Nepal y las sequías en Sudán y América Central. "Y en Europa, una de las peores temporadas de incendios forestales de las que se tiene constancia", ha añadido.

Por ello, la jefa del Ejecutivo comunitario ha hecho hincapié en la necesidad de hacer más para frenar el cambio climático y ha afirmado que Europa "hará su parte".

En este sentido, ha señalado que el bloque comunitario reducirá sus emisiones en más de la mitad para 2030 en comparación con 1990 y que ya ha sentado las bases para reducirlas en un 90% para 2040.