Vox pide endurecer las penas para los responsables de incendios forestales

Archivo - Bomberos trabajan en la extinción del incendio forestal en el monte Galleiro, a 6 de abril de 2026, en Ribadetea, Ponteareas, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado una proposición no de Ley (PNL) en el Congreso por la que insta al Gobierno a endurecer las penas previstas en el Código Penal para los responsables de incendios forestales sobre montes o masas forestales: es decir, prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses y de diez a 20 años si ha existido peligro para la vida o la integridad física de las personas.

Además, reclama que el Ejecutivo diseñe una respuesta nacional coordinada para la prevención y actuación ante incendios forestales, y que ésta esté integrada en el Sistema Nacional de Protección Civil, "garantizando una adecuada coordinación unitaria y dotándola de los recursos económicos y humanos necesarios".

En este sentido, pide que refuerce los medios materiales, tecnológicos y humanos de los servicios de emergencia y extinción de incendios para garantizar actuaciones "rápidas, eficaces y seguras". y que avance en la homogeneización de protocolos y criterios de actuación de los distintos cuerpos de emergencias, protección civil y bomberos, favoreciendo la interoperabilidad de medios y reforzando las labores preventivas desarrolladas durante todo el año.

Asimismo, incide en la necesidad de que el Ejecutivo promueva la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la prevención, detección temprana y extinción de incendios forestales, como complemento a las técnicas tradicionales, destinando para ello los fondos necesarios. Por esta parte, también ha reclamado que impulse y facilite las actividades tradicionales, como el pastoreo, la ganadería extensiva, la limpieza de montes, el desbroce o la recogida de leña, la apertura y mantenimiento de cortafuegos.

A su vez, le insta a reconocer el papel "esencial" que a su juicio desempeñan agricultores, ganaderos y profesionales del medio rural en la conservación del territorio, la prevención de incendios, la seguridad alimentaria y la cohesión territorial de España.

Por otro lado, los de Santiago Abascal lanza varias peticiones con respecto al agua. Por ejemplo, solicita al Ejecutivo que impulse un Plan Nacional del Agua que permita la interconexión de las cuencas, la modernización de embalses, la limpieza de cauces y la disponibilidad de recursos hídricos destinados a la prevención y extinción de incendios.

Asimismo, piden que elabore un inventario nacional de infraestructuras hidráulicas y barreras fluviales susceptibles de utilización en labores de extinción de incendios, promoviendo su mantenimiento y conservación. Por último, le han instado a fomentar la colaboración entre universidades, centros de investigación y administraciones públicas para el desarrollo de herramientas tecnológicas y sistemas avanzados de prevención y respuesta frente a incendios forestales.

Con todo ello, el Grupo Parlamentario Vox defiende que la magnitud de los incendios de los últimos años ha puesto de manifiesto la necesidad de abandonar un modelo centrado "casi exclusivamente" en la extinción y avanzar hacia una política integral basada en la prevención, la gestión activa del monte y el fortalecimiento del mundo rural.

"Resulta imprescindible impulsar un marco normativo que favorezca la recuperación de actividades tradicionales como la ganadería extensiva, el aprovechamiento silvícola o la adecuada conservación de infraestructuras hidráulicas, medidas que contribuyen tanto a la prevención de incendios como a la fijación de población, la protección de la soberanía alimentaria y la cohesión territorial de España", resalta.