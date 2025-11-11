Vox registra una propuesta de ley orgánica en el Congreso para prohibir el nicab y el burka en espacios públicos

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, previa a la Junta de Portavoces, en el Congreso, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado una proposición de ley orgánica en el Congreso que llevará al resto de instituciones para la "protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público", con el objetivo de prohibir el uso del burka y el nicab (velo que solo deja al descubierto los ojos) y sancionar "a los padres que lo impongan a sus hijas".

Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa la portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán, quien ha detallado que la iniciativa incluye modificaciones del Código Penal para añadir un tipo especial de delito de coacciones consistente en la imposición del burka y el nicab, y también cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana para sancionar su uso y "a los padres que lo impongan a sus hijas".

En concreto, recogida por Europa Press, la iniciativa de Vox prohíbe la utilización en el espacio público, o en lugares privados con proyección a un espacio o uso público, de los velos denominados nicab y burka.

Asimismo, añade un nuevo apartado 6 al artículo 172 ter de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que establece que quien imponga, mediante "violencia, intimidación o cualquier forma de coacción", el uso de los velos denominados nicab y burka, será castigado con la pena de prisión de un año y seis meses a tres años.

El responsable será castigado con la pena de prisión de dos años y seis meses a cuatro años cuando la "víctima" se encuentre en una situación de especial vulnerabilidad por razón de enfermedad, discapacidad o por ser menor de edad.

"Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de violencia, intimidación o coacción se perpetraren en presencia de menores, o utilizando armas, o tuvieren lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realizaren quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza", establece.

"MÁS DESPROTEGIDAS QUE NUNCA"

Millán ha asegurado que, desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó al poder las mujeres están "más desprotegidas que nunca". "Al ya de por sí grave incremento de la violencia en la calle y la inseguridad, se suman las violaciones y las agresiones sexuales, con unos datos absolutamente alarmantes procedentes del Ministerio del Interior", ha declarado la portavoz.

Según ha añadido Pepa Millán, a esto ha contribuido, "indudablemente, la importación de culturas incompatibles con la nuestra, incompatibles con el respeto a la vida y la dignidad de las personas".

En este sentido, la dirigente de Vox ha denunciado la "imposición" del velo islámico a las mujeres, "no solamente porque sea una cuestión de seguridad, que lo es, sino porque también es una cuestión de identidad, de que España siga siendo España". "Algo que hoy está en riesgo con el PSOE en la Moncloa, abriendo nuestras fronteras a la islamización con la inestimable colaboración del Partido Popular", ha señalado.

Por este motivo, ha explicado, Vox ha registrado en el Congreso y de manera coordinada en todos los parlamentos una proposición de ley orgánica para "la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público".

"Hay que proteger nuestra identidad occidental, nuestras raíces grecolatinas, los valores occidentales que han hecho que las naciones prosperen de verdad y hay que proteger a las mujeres y, como digo, la seguridad ciudadana", ha declarado Millán.

La portavoz parlamentaria de Vox ha agregado que a esta situación no se ha llegado "por casualidad, sino por el impulso de políticas de puertas abiertas del PP y del PSOE, del mal llamado multiculturalismo, fracasado demostradamente" en España, que "regala" la nacionalidad y "propicia un efecto llamada de personas procedentes de estas culturas, que vienen a imponerse financiados, además, con los impuestos que pagan todos los españoles con muchísimo esfuerzo".

"Quien venga a España tiene que respetar nuestras leyes, nuestra cultura y nuestra identidad. El progreso no vendrá con la islamización, sino con la reconquista moral y espiritual que nos alzó una vez como cuna de la civilización y eso es lo que hay que proteger frente a cualquier forma de sometimiento cultural o político", ha concluido.

Según ha informado Vox, en la exposición de motivos de la iniciativa el partido liderado por Santiago Abascal asegura que normalizar hábitos como el uso de burka o nicab "supondría admitir como corriente una costumbre que es sencillamente incompatible con el modo de vida" de la "civilización" española.

ERRADICACIÓN DE LA IDENTIDAD PERSONAL DE LA MUJER

"La utilización de estas prendas tiene, sin discusión, una clarísima implicación de erradicación de la identidad personal de la mujer de la vida colectiva de la comunidad en la que se encuentra y de sometimiento al varón", sostiene Vox.

El partido recuerda que países como Francia en 2010, Bélgica en 2011, Austria en 2017, Dinamarca en 2018, Países Bajos en 2019 y Suiza en 2021 han llevado a cabo consultas populares para restringir el uso de prendas que ocultan el rostro humano en el espacio público.

Además, añade que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró en su sentencia de 1 de julio de 2014 --caso S.A.S v. Francia-- que estas medidas tienen "una justificación objetiva y razonable".

Vox asegura que esta cuestión trasciende los sentimientos religiosos y refleja "la imposición de la ideología islamista, caracterizada por la intolerancia para con otras creencias y costumbres y el peligro que representa una ideología incompatible con el modo de vida occidental".

La sociedad española, concluye la formación política, "no puede aceptar que, al amparo de una ideología ajena y hostil a occidente, se pretenda eliminar la identidad de las mujeres de la vida social, con el consiguiente ataque a su dignidad como personas".