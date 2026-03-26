Vox tilda de "aberración" el caso de Noelia y advierte de que "abre una vía muy peligrosa"

Archivo - La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha tildado de "aberración" el caso de Noelia, la joven a la que está previsto que se le practique este jueves la eutanasia, y ha advertido de que "abre una vía muy peligrosa".

"Nos parece un fracaso y una aberración y además abre una vía muy peligrosa para que ahora una dolencia psiquiátrica pueda ser motivo de un suicidio asistido", ha asegurado Millán en declaraciones a medios en la Cámara Baja.

En este sentido, Millán ha asegurado que para Vox es "una noticia muy lamentable, muy triste" y que "hay una mayoría de españoles muy afectados por esto".

"Las dolencias, los problemas que pueda tener cualquier persona y para eso deberíamos estar, para cuidar la vida y la dignidad de las personas en todas las etapas de la vida", ha señalado.

La joven Noelia fue víctima de una agresión sexual múltiple y actualmente sufre una paraplejia irreversible consecuencia de haber intentado quitarse la vida. Su deseo de tener una muerte asistida se trasladó a los tribunales a raíz de los recursos presentados por su padre y la organización Abogados Cristianos que llevaron el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.