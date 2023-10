Warner TV homenajea este viernes a Matthew Perry con un especial de sus mejores episodios en 'Friends'

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Warner TV homenajeará este viernes 3 de noviembre, a partir de las 15.45 horas, al actor Matthew Perry, fallecido el pasado domingo en Los Ángeles (Estados Unidos), a los 54 años, con un maratón que reúne los mejores capítulos de su personaje Chandler Bing en la serie 'Friends'.

"El humor irónico, el carisma único y la gesticulación inconfundible de Matthew Perry en su papel de Chandler llenarán la programación de Warner TV con una selección de 12 episodios entre los que se encuentran algunos momentos míticos", ha adelantado la cadena de televisión, propiedad de Warner Bros. Discovery.

Entre los citados momentos protagonizados por Chandler, Warner TV ha destacado su encierro en un cajero automático con una top model durante un apagón; cuando termina encerrado en el despacho de la jefa de Rachel semidesnudo; el capítulo que comparte con un compañero de piso desequilibrado del que era imposible deshacerse o el episodio en el que todo el grupo de amigos se entera de la relación que Chandler llevaba en secreto con Mónica.

El homenaje 'Forever Chandler' incluye los episodios 'El del apagón', 'El de cuando muere Heckles', 'El de después de la Superbowl' (Parte 2), 'El que Eddie no quiere marcharse', 'El de cuando Chandler no recuerda qué hermana era', 'El de las esposas', 'El de los embriones', 'El del rugby', 'El que todos se enteran', 'En el que Chadler no puede llorar', 'El de la proposición' (Parte 1) y 'El último'.

'Friends', con sus diez temporadas, es una de las comedias más populares de todos los tiempos, protagonizada por Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y Matthew Perry.