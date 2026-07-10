Zaragoza se convertirá en la "capital mundial" de la seguridad vial en moto los días 21 y 22 de octubre

Presentación de la International Motorcycle Safe Mobility Conference (IMSMC), - ANESDOR

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

España volverá a convertirse en el referente internacional de la seguridad vial del motociclista con la celebración de la segunda edición de la International Motorcycle Safe Mobility Conference (IMSMC), que reunirá en Zaragoza, los días 21 y 22 de octubre, a responsables institucionales, expertos, investigadores y representantes de la industria de distintos países para analizar los principales desafíos de la movilidad sobre dos ruedas y compartir las mejores prácticas para hacerla más segura.

La Conferencia, organizada por la Fundación Ibercaja/Mobility City, es un evento de la Dirección General de Tráfico (DGT) y ANESDOR (Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas) que consolidará a España como "el principal foro internacional para el intercambio de conocimiento y la generación de propuestas que impulsen la reducción de la siniestralidad de los motoristas y el desarrollo de una movilidad cada vez más segura, eficiente y sostenible".

Así lo han manifestado el director general de Tráfico, Pere Navarro; el secretario general de ANESDOR, José María Riaño; y el jefe de área de Mobility City, Jaime Armengol, durante un encuentro informativo con periodistas celebrado en la sede de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Navarro ha subrayado el creciente protagonismo de la moto en la movilidad actual y la necesidad de reforzar las políticas de seguridad dirigidas a sus usuarios.

"En España, las motocicletas ya representan el 16% del total del parque de vehículos, mientras que los motoristas, en lo que va de año, suponen el 28% de las víctimas mortales. Es un colectivo que nos preocupa especialmente y por eso en la modificación el Reglamento de Circulación, aprobado hace un par de semanas, hemos incluido varias medidas específicas dirigidas a este colectivo con la intención de incrementar su seguridad", ha señalado.

También ha destacado que la celebración de este Congreso Internacional permitirá compartir experiencias internacionales e impulsar soluciones para mejorar la seguridad de los motoristas, un reto global en un momento en el que la motocicleta gana protagonismo como de medio de transporte en todo el mundo, llegando en algunos países a ser el vehículo familiar.

En la misma línea, Jaime Armengol ha destacado "que esta cumbre internacional aborda visiones compartidas para afrontar la siniestralidad de las motocicletas, algo que es "verdaderamente relevante para países en los que la moto es un vehículo de primera necesidad".

Por último, Riaño ha subrayado que España ocupa una posición de referencia en seguridad vial, tanto en Europa como en el mundo, y es además uno de los países con mayor tradición motociclista.

El programa combinará mesas redondas y ponencias individuales en las que especialistas de distintos países analizarán los principales desafíos de la seguridad vial del motociclista desde una perspectiva integral, siguiendo los principios del Sistema Seguro.

Por su parte, las sesiones abordarán cuestiones como las políticas públicas, la infraestructura, los vehículos, el comportamiento de los usuarios, la formación, la innovación tecnológica y la atención tras los siniestros.

UN EVENTO CON SESIONES PRESENCIALES Y RETRANSMISIÓN POR INTERNET

El Congreso se celebrará en formato híbrido, con sesiones presenciales en el Pabellón Puente de Zaragoza y retransmisión en directo por internet. Este doble formato permitirá ampliar el alcance internacional del encuentro, facilitando la participación y el seguimiento de profesionales, responsables públicos, investigadores y personas interesadas en la movilidad segura desde cualquier lugar del mundo.

La asistencia será gratuita previa inscripción, hasta completar el aforo disponible. Las inscripciones ya están abiertas a través de la página web oficial del evento.

Los organizadores prevén la participación de los mismos representantes institucionales que acudieron en la primera edición celebrada en 2024, a la que asistieron representantes de organismo internacionales como el Foro Internacional de Transporte, de la OCDE, y la Comisión Europea. Asimismo, intervinieron delegados de los observatorios de seguridad vial de Asia-Pacífico, África e Iberoamérica; instituciones nacionales como la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia, la Compañía de Tráfico de São Paulo y el Comité Nacional de Seguridad Vial de Vietnam y organismos técnicos y de la industria como la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), el Instituto Nacional Sueco de Investigación sobre Carreteras y Transportes (VTI) y el EuroNCAP.

La industria también participó con representantes de la Asociación Europea de Fabricantes de Motocicletas (ACEM), la Asociación Internacional de Fabricantes de Motocicletas (IMMA), la Asociación Nacional de Ciclos, Motocicletas y Accesorios de Italia (ANCMA) y el Consorcio de Motocicletas Conectadas (CMC).

Igualmente, la Administración española estuvo presente en la primera Conferencia con la participación de representantes de la administración general, autonómica y local. Ministerio del Interior, Ministerio de Industria y Turismo, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de Aragón, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Zaragoza y Ayuntamiento de Barcelona, fueron las entidades participantes.