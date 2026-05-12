Zonas del centro y norte peninsular registrarán tormentas este martes, con más de 40 l/m2 en Barcelona

Archivo - Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Amplias del centro y norte peninsular tendrán este martes chubascos y tormentas, localmente fuertes y con granizo, según ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de su cuenta en 'X'.

"En Cataluña podrán ser muy fuertes, especialmente en el interior de la provincia de Barcelona, con más de 40 l/m2 en una hora. Posibles inundaciones locales", ha añadido.

Este miércoles y jueves se espera algún chubasco ocasional en el centro y norte peninsular mientras que el viernes habrá precipitaciones en Baleares, noreste y extremo norte peninsular; que serán de nieve en Pirineos a partir de 1.200 metros.

Además, el fin de semana habrá predominio de sol, con temperaturas más propias de primeros de abril.