Un dispositivo con unas 200 personas busca en seis tramos a la joven desaparecida en El Campillo (Huelva)

Publicado 15/12/2018 10:34:03 CET

EL CAMPILLO (HUELVA), 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo conformado por unas 200 personas busca desde este sábado a una joven de 26 años de edad residente en El Campillo (Huelva) que se encuentra desaparecida, y a la que se intenta localizar en seis tramos por los alrededores del municipio.

El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, Ezequiel Romero, ha explicado que el dispositivo se va a distribuir en seis sectores por los alrededores de El Campillo con participación de guardias civiles, agentes forestales, así como personal de Protección Civil y "muchos ciudadanos" procedentes de la comarca y también de Zamora --de donde es natural la joven-- que se han desplazado hasta esta localidad onubense.

Todos ellos estarán coordinados por el capitán de la Guardia Civil de la zona, que "conoce perfectamente" el terreno, según ha explicado Romero, que ha indicado que se trata de evitar que varios supervisen la misma zona, así como de que "no quede ninguna zona sin mirar".

Ha concretado también que el dispositivo de búsqueda también explorará la parte norte de El Campillo, que es "el lugar donde el último repetidor de telefonía indica que estuvo" la joven desaparecida, a "unos nueve kilómetros al norte" del municipio.

"A ver si tenemos suerte de encontrarla", ha comentado el coronel, que ha explicado que se tiene conocimiento de que, a las 16.00 horas de la tarde del día de su desaparición, la joven "habló con su pareja por teléfono", que "posteriormente ya no utilizó más", así como que "en la vivienda donde residía en El Campillo se ha echado en falta ropa de deporte y las zapatillas", y otros útiles como las llaves, el teléfono y un monedero pequeño.

La joven llevaba residiendo en El Campillo desde el pasado 4 de diciembre, es maestra, estaba haciendo una sustitución en un colegio de Nerva (Huelva) y empezó a trabajar el martes de la semana pasada, según ha explicado el coronel jefe de la Guardia Civil.

A preguntas de los periodistas, Ezequiel Romero ha apuntado que "en estos casos nunca hay que descartar ninguna hipótesis", y ha subrayado que cuentan con las unidades de investigación "más cualificadas dedicadas a estos hechos desde que tuvimos conocimiento". "No descartamos nada, todo es posible y hasta que no encontremos a Laura no vamos a parar", ha abundado.

Según informaron este viernes desde la Guardia Civil, fue un familiar quien interpuso una denuncia ante la Policía Nacional de Zamora alertando de la desaparición de esta joven de 26 años de edad que reside actualmente en El Campillo.

Al parecer, la chica salió el pasado miércoles de su domicilio con ropa de deporte para correr, no sabiéndose nada más de ella.