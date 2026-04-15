Programadas más de 60 actividades en Catalunya por el Día de los Monumentos y Lugares Históricos

Archivo - Imagen del Reial Monestir de Santes Creus - JORDI PLAY - ACDPC - Archivo

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Instituciones y equipamientos culturales de Catalunya han programado más de 60 actividades gratuitas para "descubrir y disfrutar" del patrimonio cultural catalán, por el Día Internacional de los Monumentos y Lugares Históricos, este sábado 18 de abril.

En un comunicado este miércoles, la Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACdPC) afirma que la jornada está impulsada por el Icomos, organismo vinculado a la Unesco, y con ella se "pone en valor la riqueza, diversidad y fragilidad del patrimonio cultural".

La celebración tiene por objetivo "sensibilizar sobre las amenazas que afectan al patrimonio cultural a escala global, como el abandono, el turismo masivo, los desastre naturales, los conflictos armados o el cambio climático".

El lema de este año es 'Patrimoni viu i resposta d'emergència' y algunos monumentos, como la Cartoixa d'Escaladei, el Castell de Cardona o el Castell Monestir d'Escornalbou, harán jornada de puertas abiertas; y también se podrán visitar gratuitamente las casas museo: la Casa Museu Prat de la Riba y la Casa Museu Rafael Casanova.

En Barcelona destaca la visita 'El castrum octavianum i les defenses del Monestir' en Sant Cugat del Vallès, o la visita a la Nau Gaudí en Mataró; en Girona la visita al monasterio de Sant Pere de Galligants; y en la Catalunya central la conferencia 'La (re)construcció del temple romà de Vic', en la localidad.

En el Penedès, se hará jornada de puertas abiertas en el castillo de Claramunt; en Lleida la visita por los monumentos de les Borges Blanques; y en Tarragona la Ruta de los espacios de defensa de la Guerra Civil, entre otras.