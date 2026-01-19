El alcalde ve "irrelevante" la feria y dice que Ourense logra "récord" de turistas con otras vías de promoción

OURENSE 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha tachado de "irrelevante" la Feria Internacional del Turismo (Fitur), que se celebrará esta semana en Madrid, asegurando que la ciudad ya registra "cifras récord" de visitantes con otras vías de promoción.

En un comunicado, el regidor ha anunciado que el Ayuntamiento no participará en Fitur, calificando la cita de "trampa" y de "un dispendio de recursos humanos y económicos".

"Es irrelevante, ya que no tiene ninguna incidencia, a favor o en contra, para el turismo", ha insistido Jácome, apuntando a que "los vídeos de las termas llegaron a millones de personas", dando a conocer, a su juicio, la ciudad "mil veces más" que Fitur.

El alcalde ha argumentado que en los últimos años el turismo en Ourense está alcanzando "máximos históricos" sin necesidad de asistir a la feria.

"Será el quinto año consecutivo que no acudimos y en este tiempo, las visitas se dispararon tanto en número de viajeros como en pernoctaciones, especialmente con la incorporación de más de 600 pisos turísticos", ha explicado.

Para él, Fitur es un evento "endogámico". "Lo que se le propone a las ciudades es ir al pabellón de Galicia para hacer una presentación de media hora a la que solo asisten vecinos de Ourense y conocidos. No va el gran público, así que no tiene sentido hacerla", ha sentenciado.