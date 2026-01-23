(AMP) Buruaga anuncia un "IMSERSO cántabro" a Canarias para mayores de 65 años

Buruaga anuncia un "IMSERSO cántabro" a Canarias para mayores de 65 años - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado este viernes un nuevo programa de turismo senior a las Islas Canarias, con 1.650 plazas, para mayores de 65 años.

La fórmula para este "IMSERSO cántabro" será un contrato con las agencias de viajes para que ofrezcan paquetes completos "a un precio atractivo", con el objetivo de "potenciarlo a medio plazo", en el marco de la estrategia regional para impulsar el envejecimiento activo y la marca Cantabria Infinita.

Así lo ha avanzado durante su discurso en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2026, en una intervención en la que ha anunciado que el decreto regulador de autocaravanas está listo, a la espera de recibir un informe por parte del Consejo de Estado.

En su intervención, Buruaga ha apostado por "mostrarle al mundo su mejor rincón: Cantabria", dentro de una estrategia turística que invita a "acercarse a la Cantabria Infinita de las cuatro estaciones", con un modelo basado en "la calidad, la innovación y la sostenibilidad".

En esta línea, ha rechazado la "turismofobia" y ha asegurado que los nueve turistas que recibe la región por cada 100 habitantes es una cifra que "no permite hablar de masificación".

"EL MEJOR AÑO DEL SIGLO"

Cantabria cerró 2025 como "el mejor año del siglo XXI", con dos millones de visitantes y seis millones de pernoctaciones, lo que ha llevado a la región a "pulverizar récords" en el índice de competitividad turística, ha afirmado la presidenta, que ha defendido la importancia de "crecer bien y mejor". En este sentido, ha indicado que el 87% de las plazas de alojamiento se distribuyen en municipios diferentes a Santander.

La jefa del Ejecutivo se ha marcado el objetivo de captar turistas internacionales, que representan el 22,6 por ciento del total. Un público que en los últimos seis años ha aumentado su gasto un 80% y sus pernoctaciones un 31%.

Sobre el Aeropuerto de Santander-Seve Ballesteros, ha insistido en que el Gobierno se está "dejando la piel" y "echando el resto" para mejorar la conectividad y ha defendido que esta infraestructura es "un ejemplo de trabajo, resiliencia y resultados". Así, la ruta con Madrid ha aumentado sus plazas disponibles en un 25%, según Buruaga.

Otro proyecto que le ha hecho "sudar la gota gorda" a los miembros del Ejecutivo ha sido la construcción del teleférico de los valles pasiegos, que ha presentado "mil inconvenientes", ha afirmado la presidenta, que ha reiterado que su construcción comenzará antes de que finalice la legislatura.

En esta comarca "irrepetible" se ubicará El Mirador del Pas, una obra que rondará los 24 millones de euros, que se encuentra en periodo de alegaciones y que se ejecutará a través de una colaboración publico-privada.

En Liébana, el Ejecutivo comenzará la reforma del refugio de Áliva "tan pronto como la nieve nos ofrezca un respiro", ha dicho la 'popular'.

Por otro lado, ha ensalzado los 18 planes de sostenibilidad turística de la región y programas como el 'Smart Coast', el 'Santander Cruise Deluxe' o la apuesta por el turismo de Congresos.

La celebración, que ha tenido lugar en el stand de Cantabria, ha contado con la actuación de la cantante de Casapalma, Irene Atienza, en presencia de los consejeros de Presidencia, Fomento, Salud e Inclusión Social, Isabel Urrutia, Roberto Media, César Pascual y Begoña Gómez del Río, respectivamente, así como de la presidenta del Parlamento regional, María José González Revuelta, diputados de distintas formaciones y decenas de alcaldes y concejales de diferentes municipios.