Avianca aterriza en Fitur 2026 con una red de más de 50 vuelos semanales entre Europa y Latinoamérica

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Avianca acudirá a la 46 edición de Fitur, que tendrá lugar del 21 al 25 de enero, con su propuesta Business Class Insignia by Avianca y una red de rutas que incluye más de 50 vuelos semanales entre Europa y Latinoamérica, según un comunicado.

En la cita internacional, la aerolínea presentará su experiencia de clase ejecutiva diseñada para brindar "mayor confort" y "un servicio premium" en rutas de largo alcance, con características tales como asientos 'flatbed' con reclinación de 180°, mayor privacidad y pantallas individuales de 16", gastronomía de autor, amenity kits exclusivos y más equipaje, prioridad en los mostradores y embarque, así como acceso a los Avianca Lounges.

Junto a esta propuesta se une la ya mencionada red de vuelos entre Europa y Latinoamérica, que facilita conexiones a más de 25 países y 80 destinos con la operación de más de 155 rutas.

Actualmente, Avianca opera 26 frecuencias entre Madrid y Bogotá, siete frecuencias entre Barcelona y Bogotá; cuatro frecuencias entre Madrid y Medellín, tres frecuencias entre Madrid y Cali, siete frecuencias entre Londres y Bogotá y siete frecuencias entre París y Bogotá.

Entre enero y septiembre de 2025, la compañía aérea transportó más de un millón de pasajeros en estas rutas.

Adicionalmente, como parte del Grupo Abra, la compañía amplía su alcance regional mediante los acuerdos de cooperación con la aerolínea brasileña Gol, lo que permite ofrecer una mayor conectividad desde y hacia el Cono Sur.

REGRESA LA RUTA DIRECTA MADRID-SAN SALVADOR

Por último, la aerolínea reactivará la ruta directa Madrid-San Salvador para la temporada de verano 2026, una operación estacional que iniciará el 14 de junio y se extenderá hasta el 15 de septiembre del mismo año, con cuatro frecuencias semanales, sujeto a las aprobaciones gubernamentales requeridas.

Para esta operación, Avianca contratará los servicios de Wamos Air, aerolínea española especializada en vuelos chárter y wet-lease, que operará aeronaves Airbus A330.