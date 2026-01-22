La ciudad de Badajoz se presenta como un destino que "funciona" y "emociona" con una Semana Santa internacional

Badajoz presenta en Fitur el cartel de la Semana Santa 2026 - AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

MADRID/BADAJOZ, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Badajoz se ha presentado este jueves, día 22, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra estos días en Madrid como un destino que "funciona" y "emociona" con una Semana Santa declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional que supone memoria, historia viva, arte que camina por las calles o un legado compartido por decenas de generaciones.

De este modo, la Semana Santa de Badajoz y su cartel para este año, 'Fuente de vida', que firma el artista Pedro Castro, ha protagonizado la presentación de la oferta turística de la capital pacense en el stand de Extremadura en Fitur, donde la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, ha acompañado al alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, al concejal de Turismo, Rubén Galea, y a Castro en el descubrimiento de dicha obra.

Su autor ha reconocido que anunciar y representar "una fiesta tan grande e importante como es la Semana Santa de Badajoz no era tarea fácil", pero que ha intentado "ir a la raíz" de lo que le "da sentido" como el sacrificio de Cristo. Para ello y como protagonista de esta pintura al óleo sobre lienzo, ha querido elegir al Santísimo Cristo del Amor de la Hermandad de la Veracruz, que se presenta como fuente y árbol de vida.

Junto al mismo, las palomas indican la presencia del Espíritu Santo y "somos realmente nosotros movidos por el Espíritu, en busca del agua viva que es el Señor", mientras que alrededor de la fuente en la que descansa Jesucristo crucificado "la naturaleza seca y árida se torna verde y florida en cuanto entra en contacto con ese agua de vida eterna". Como telón de fondo, la ciudad de Badajoz con su Alcazaba y Puente de Palmas.

