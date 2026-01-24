La gastronomía, protagonista en el estand de Murcia con 'showcookings' que ponen en valor sus '1.001 Sabores'

Pablo González Conejero, durante su demostración culinaria en el estand de la Región en Fitur 2026. - CARM

MURCIA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia vuelve a situar la gastronomía en el centro de su estrategia promocional en Fitur 2026 con una programación de cuatro 'showcookings' que se han desarrollado en el estand regional los días 21 y 22 de enero, de la mano de importantes chefs del panorama regional.

Estas demostraciones gastronómicas, integradas bajo la marca '1.001 Sabores Región de Murcia', forman parte de la propuesta experiencial con la que la Comunidad ha acudido a la XLVI edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, con el objetivo de consolidar su posicionamiento como destino turístico para disfrutar de 'Felicidad de la buena' durante todo el año.

El primer 'showcooking' arrancó el miércoles 21 de enero con el cocinero murciano Salvador Fernández, del restaurante Casa Borrego Hotel Gastronómico (Bullas), distinguido con un Sol Repsol y representante de la Región de Murcia en el Concurso Nacional de Tapas de Hostelería.

Bajo el título 'Cocina de sentimiento', Salvador Fernández presentó una propuesta basada en el producto de proximidad, el territorio y la tradición reinterpretada; que convierte la gastronomía en una experiencia turística ligada al entorno rural y al paisaje del interior de la Región.

Después fue el turno de Rodi Fernández, del restaurante Taúlla (Espinardo), recomendado por la Guía Michelin y distinguido con un Sol Repsol. Su 'showcooking' 'Grupo Taúlla, La Alianza', propuso tres tapas que representan las tres líneas gastronómicas del grupo: Taúlla, La Cavalica (Alcantarilla) y La Casa del Conde (Blanca), mostrando el punto de unión entre distintas cocinas y territorios de la Región.

La programación continuó el jueves 22 de enero, con el 'showcooking' del chef dos Estrellas Michelin y tres Soles Repsol Pablo González Conejero, del restaurante Cabaña Buenavista (Murcia). Bajo el título 'Región de Murcia, moderna tradición', ofreció una demostración en la que reinterpreta platos tradicionales desde una visión contemporánea, con elaboraciones que ponen en valor la huerta, el mar y los productos emblemáticos del territorio.

Durante la sesión, se realizaron degustaciones de una velouté de col y de una hueva de mújol, ejemplos del diálogo entre tradición y alta cocina que define su proyecto gastronómico. A continuación, le tomó el relevo Juan Azorín, del restaurante Estirpe (Yecla), un Sol Repsol, con el 'showcooking' 'Esencialidad vegetal', una propuesta centrada en el potencial expresivo de un único vegetal en cada elaboración.

La demostración reflejó una cocina profundamente conectada con el entorno natural del Altiplano, basada en criterios de sostenibilidad, estacionalidad y respeto por los ciclos naturales, donde las verduras y hortalizas adquieren un papel protagonista.

Con estas iniciativas, la Región refuerza el valor de la gastronomía como uno de los principales motores de atracción turística y elemento clave para la desestacionalización. En este sentido, la gastronomía se ha posicionado como un sector esencial que se ha situado al mismo nivel del sol y playa, y al que se asocian 48.000 empleos en la Región y un impacto económico estimado de 700 millones de euros.