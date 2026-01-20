María Valcarce (Fitur): "Fitur busca crecer no sólo en números sino en influencia en decisiones estratégicas"

Archivo - María Valcarce, directora de la Feria Internacional del Turismo - IFEMA - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), María Valcarce, ha subrayado que la edición de 2026, que tendrá lugar del 21 al 25 de enero en Ifema Madrid, trasciende la búsqueda de nuevos récords cuantitativos para priorizar su consolidación como un nodo de influencia global para el sector.

"No buscamos crecer solo en número, sino en capacidad de influencia, en decisiones estratégicas y en retorno económico real para las empresas y los destinos", ha afirmado la directiva en una entrevista concedida a Europa Press en el marco de una de las ferias turísticas más importantes del mundo.

Bajo esta premisa de crecimiento cualitativo, Fitur 2026 arranca con una base sólida tras el éxito del año anterior, proyectando la participación de 967 expositores titulares y más de 10.000 empresas de 161 países.

Según Valcarce, la feria es el reflejo de un momento de "confianza y estabilidad" en un sector donde la inversión vuelve a fluir con fuerza hacia activos turísticos.

Las tendencias de inversión detectadas apuntan a una combinación entre una fuerte apuesta por la tecnología y la digitalización, un renovado interés por la regeneración de destinos maduros y una creciente diversificación hacia productos premium y experienciales.

"Los inversores buscan proyectos más sofisticados, con mayor valor añadido y mejor integración territorial. Al mismo tiempo, los mercados emergentes siguen despertando interés, especialmente cuando ofrecen estabilidad, conectividad y marcos regulatorios claros", explica.

EL PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO: DE ESCAPARATE A 'HUB' ESTRATÉGICO

Una de las apuestas más ambiciosas de esta edición es la creación del Pabellón del Conocimiento en el pabellón 12. Se trata de crear un espacio donde el conocimiento se traduzca en decisiones empresariales, acuerdos y transferencia tecnológica y sostenible real.

Valcarce subraya que este espacio supone un "paso decisivo" en la evolución del evento, con el objetivo de que "Fitur trascienda de ser un importante escaparate a un auténtico hub de inteligencia estratégica al servicio de la industria turística global".

Este nuevo centro albergará más de 200 sesiones y buscará que el conocimiento sea implementado y de utilidad. "Queremos que este pabellón sea el lugar donde se anticipen tendencias, se compartan datos y buenas prácticas, se conecten startups con grandes corporaciones y se aborden los desafíos del sector desde una perspectiva práctica", explicó la directiva.

En este sentido, la directora destaca el auge del área de Travel Technology, que duplica su superficie para dar respuesta a una demanda creciente de soluciones de inteligencia artificial y análisis de datos por parte de las empresas españolas. En su opinión Fitur es hoy "uno de los principales escaparates de esa transformación tecnológica del sector".

MÉXICO COMO CATALIZADOR DE INVERSIÓN

Sobre la alianza con México como País Socio este año, Valcarce ha señalado que llega en un momento económico "oportuno", actuando como un "catalizador de nuevos flujos de capital" entre España y América Latina.

"España y México mantienen una relación muy madura en inversión hotelera, gestión turística y desarrollo de destinos", explicó en la entrevista a Europa Press

Con la participación histórica de sus 32 estados, México busca visibilizar proyectos concretos en hotelería e infraestructuras, aprovechando su posición como el sexto país más visitado del mundo y su objetivo de escalar al quinto puesto para 2030.

CALIDAD FRENTE A VOLUMEN: EL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD

Ante el debate sobre la saturación turística, la directora de Fitur defiende un modelo que priorice el gasto por visitante sobre el volumen de llegadas.

"Apostar por la calidad no es solo una cuestión económica, sino también social", ha defendido, señalando que la feria impulsa proyectos que mejoran la convivencia con los residentes y la diversificación territorial "promoviendo modelos de crecimiento más equilibrados y sostenibles".

Valcarce identifica como grandes retos para el turismo español la mejora de la productividad, la sostenibilidad real y la captación de talento. Sobre este último punto, a través de Fitur Talent, se abogará por mejorar las condiciones laborales y ofrecer planes de carrera atractivos para competir con otras industrias tecnológicas o de servicios.

IMPACTO ECONÓMICO Y APOYO DE LA CORONA

La feria prevé generar un impacto económico en Madrid de 487 millones de euros, aunque las estimaciones de Ifema sugieren que podría superar los 500 millones.

Valcarce también ha puesto en valor el cambio de la inauguración oficial al jueves, coordinado con la Casa Real, destacando que "la visita de los Reyes produce un efecto positivo en refuerzo de la visibilidad e imagen mundial de Fitur", un gesto muy apreciado por los participantes internacionales.

Finalmente, la directora ha recordado que, en un entorno global competitivo, Fitur no solo es un espejo del sector, sino que "contribuye activamente a construir su futuro" al alinear intereses públicos y privados en una visión común.

"Al facilitar negocio, conocimiento y cooperación internacional, Fitur ayuda a que ese crecimiento no solo sea sostenido, sino también más equilibrado y competitivo", concluye Valcarce.