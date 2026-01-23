Murcia respalda la presentación de la décima edición de 'Ecos', el Festival de Música Antigua de Sierra Espuña

MURCIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Ecos', el Festival de Música Antigua de Sierra Espuña, fue presentado este viernes en el estand de la Región de Murcia en Fitur, en la que será su décima edición, por la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, junto con la actual presidenta de la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, Rosa Sánchez.

Conesa destacó el enfoque de este evento, "que ha sabido unir territorio, cultura y sostenibilidad" y que celebra en 2026 diez años "consolidado como un referente cultural y turístico para la comarca de Sierra Espuña y para toda la Región de Murcia".

A este respecto, el Gobierno regional "ha acompañado este crecimiento a través del apoyo institucional, la marca Festivales Región de Murcia y la colaboración del Instituto de Turismo y del Instituto de las Industrias Culturales", resaltó la consejera.

La responsable regional de Turismo recordó que el Gobierno regional apuesta por una cultura que genere oportunidades, cohesión territorial y desarrollo económico, y afirmó que 'Ecos' "es un ejemplo claro de esa forma de entender la política cultural", que a lo largo de una década "ha sabido construir un modelo propio, combinando excelencia artística patrimonio histórico espacios naturales únicos y una experiencia turística auténtica y diferenciadora".

Para Conesa, 'Ecos' "representa muy bien a la Región de Murcia que queremos mostrar en Fitur: una tierra auténtica, diversa, con identidad propia y capaz de ofrecer experiencias culturales de alto valor durante todo el año".