Los reyes inauguran un Fitur 2026 marcado por la tragedia ferroviaria en Adamuz

La Reina Letizia y el Rey Felipe firman en el libro de condolencias por el accidente de Adamuz durante la inauguración oficial de la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en IFEMA Madrid, a 22 de enero de 2026, en Madrid (España). - José Oliva - Europa Press

Los reyes don Felipe y doña Letizia han inaugurado este jueves la 46 edición de la Feria Internacional del Turismo, Fitur 2026, marcada por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que se ha saldado con 43 fallecidos, y con la presencia de México, país socio de este año, que busca atraer turismo a sus 32 entidades.

La inauguración de Fitur por parte de los reyes se produce, por primera vez, en el segundo día de la feria y no en el primero, como viene siendo habitual. La fecha del comienzo oficial de Fitur también tiene lugar en el último de los tres días del luto oficial decretados por la catástrofe ferroviaria.

En concreto, fuera del recorrido en un principio programado, los reyes se han acercado hasta el stand de Andalucía. Visiblemente emocionados, los monarcas han sido recibidos por la secretaria general de Turismo de Andalucía, Yolanda Aguilar, y firmaron el libro de condolencias por el accidente ferroviario.

"Al visitar el pabellón de Andalucía de la 46ª edición de Fitur queremos dejar testimonio, en el libro de firmas, de nuestro dolor compartido con todos los españoles y visitantes a la feria ante la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz, Córdoba", escribieron los reyes en el libro de condolencias depositado en el stand de la comunidad autónoma.

Los reyes han llegado pasadas las 10.30 horas a Ifema Madrid, que acoge esta feria hasta el próximo domingo, y han recibido al presidente de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

En representación de las distintas comunidades españolas han acudido el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, la presidenta de las Islas Baleares, Margarita Prohens, y el presidente de Melilla, Juan José Imbroda.

Este año la representación de autoridades ha notado la ausencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y del resto de presidentes de las ocho diputaciones provinciales y alcaldes. Solo ha estado presente la secretaria general de Turismo, Yolanda Aguilar.

RECORRIDO OFICIAL

El recorrido oficial ha iniciado con una primera parada en el stand de Iberia hasta llegar al correspondiente a la Fórmula 1, donde han realizado un primer posado oficial, para luego acudir al puesto de Turespaña.

Comenzando con la ronda de las comunidades autónomas, los reyes han cruzado desde Turespaña para acercarse al stand de Madrid y llegar hasta el de Islas Canarias. Es aquí donde han realizado un segundo posado y han saludado a la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez, a la consejera delegada del World Travel & Tourism Council (WTTC), Gloria Guevara, a la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnuwais, y a la directora de Fitur, María Valcarce.

México ostenta este año la categoría de país socio y tiene ante sí el reto reto de posicionarse como quinto país que más turistas reciba en el mundo al cierre del 2026 gracias a la atracción de visitantes a los 32 estados que lo componen.

Para conseguirlo, los gobernadores y secretarios de Turismo de los 32 estados mexicanos han acudido, por primera vez en su historia, a la feria con sus propios stands. Entre enero y noviembre de 2025, último dato conocido, ingresaron al país 88,1 millones de visitantes a México, un 13,8% más respecto al año anterior, según la secretaría de Turismo del país.

Posteriormente, los reyes se han fotografiado en el stand de Navarra y han mantenido una conversación con la presidenta de esta comunidad autónoma, María Chivite, que les estaba esperando.

A continuación, han aprovechado para acercarse hasta el stand de Extremadura, e inmediatamente después se han desplazado hasta el nuevo Pabellón del Conocimiento, el Pabellón 12, donde han realizado una fotografía institucional con distintos ministros de turismo internacionales.

Allí han cruzado por las secciones que componen este espacio, como Fitur Know-How & Export, y se han acercado a los stands de Travelgate y Amadeus.

En el transcurso hasta los pabellones internacionales, los monarcas han visitado el stand de Italia y el de Portugal. En este punto del recorrido se han acumulado muchos visitantes curiosos, que los han recibido haciendo fotografías.

A su llegada al pabellón latinoamericano, los reyes han visitado directamente el stand de México, el más grande de esta edición y de otras ferias internacionales, entre silbidos y aplausos de los presentes.

Antes de un último posado institucional, fueron recibidos nuevamente por la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez, y por los 32 gobernadores y secretarios de Turismo de los 32 estados mexicanos, con quien los reyes conversaron durante unos minutos. Su salida de este pabellón tuvo lugar entre aplausos y vivas al rey.

El recorrido ha llegado a su final y los reyes han abandonado Ifema Madrid algo más tarde de las 12.00 horas.