La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, presenta en FITUR el VI Concurso Internacional 'Cocinando con Trufa' que se celebrará en Soria en febrero - JCYL

VALLADOLID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta promociona en el marco de la celebración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) el VI Concurso Internacional 'Cocinando con Trufa', que se celebrará en Soria el sábado 7 de febrero, dentro de un programa de actividades en torno a la promoción de la trufa como producto turístico y gastronómico de referencia en la Comunidad, que se extenderá del 4 al 8 de febrero.

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha presentado este sábado los detalles de una de las citas culinarias y turísticas "más importantes" del mundo en torno a la trufa negra durante un acto en el que ha resaltado la importancia de este proyecto, que es una suma de esfuerzos entre administraciones y colectivos profesionales.

Cuenta con la participación del Ayuntamiento de Soria, la Diputación Provincial de Soria, el Instituto Europeo de Micología (EMI), la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR), la Asociación de Truficultores de Soria (ATRUSORIA) y la Asociación de Truficultores Europeos (ATE) de reciente creación, todos ellos bajo la coordinación y organización de la Administración autonómica.

El VI Concurso Internacional 'Cocinando con Trufa' se celebrará en el Palacio de la Audiencia de Soria, enmarcado dentro de un programa de actividades que se organizarán en la ciudad del 4 al 8 de febrero.

Una cita gastronómica especializada, dentro de eventos de gran referencia, como la Feria de Abejar, que se celebrará el fin de semana siguiente, las jornadas gastronómicas 'Soria y Trufa', así como diferentes mercados de la trufa, jornadas gastronómicas y otros eventos organizados en torno a la trufa.

SOBRE EL CERTAMEN

Tras la edición Ibérica celebrada el pasado año, el Concurso 'Cocinando con Trufa' vuelve este año a su convocatoria internacional y contará con la participación de ocho equipos de cocineros, que han pasado por restaurantes estrellas Michelin, de primer nivel internacional, procedentes de ocho países diferentes, como son India, Tailandia, EE.UU, Austria, Brasil, Singapur, España y Portugal, que participa con el chef ganador de la edición Ibérica celebrada en 2025.

Desde India llegará Avinnash Vishaal Shyamsunder que es actualmente chef en 'Farmlore' (Singapur), tras su paso por los restaurantes 'Frantzén' (Suecia), 'Benu' y 'Californios' (EE.UU).

Desde Tailandia llegará Baitong Kamares, propietaria de 'Sanitwong' donde combina tradición y gran defensora de la sostenibilidad y la cultura gastronómica. Maxwell Ross Smith es chef en 'Le Baron Hills Country Club', en EE.UU, en su búsqueda de la excelencia y el compromiso con la alta gastronomía.

Desde Austria participará Carlos Maestre Sánchez, chef ejecutivo en 'Pauli Restaurant Brasserie' de Viena. Representando a Brasil, estará Diego Rafael Lastoria Carrilho, del restaurante 'Mi Casa', mientras que en representación de Singapur llegará Lih Guah, chef y copropietario del restaurante 'Journe'.

El representante del equipo español será Pelayo Arroyo Pérez, chef vallisoletano del Grupo Hostelería Dársena, mientras que por parte de Portugal participará el chef Diego Duarte Tonet, subchef en 'The Yeatman Hotel', con dos estrellas Michelin y campeón de la fase Ibérica de Cocinando con Trufa 2025.

JURADO PROFESIONAL

El VI Concurso Internacional 'Cocinando con Trufa' contará con un jurado profesional presidido por Martina Puigvert Puigdevall, que fue reconocida como Young Chef 2024 por la Guía Michelín y que cuenta con dos estrellas Michelin en su restaurante 'Les Cols', en Olot, Tarragona.

Estará acompañada por un jurado compuesto por profesionales de la gastronomía, el turismo y la cocina, entre ellos Oscar García Marina, chef soriano del restaurante 'Baluarte', que trabaja ahora en un nuevo proyecto en Quintanarejo.

También formarán parte del jurado Omar Allibhoy, chef y fundador de 'Tapas Revolution'; el periodista y comunicador gastronómico Jonatan Armengol; el presidente de la nueva Asociación de Truficultores Europeos, Michel Tournayre, que además es presidente de la Federación Francesa de Truficultores. Junto a ellos participará como jurado la periodista especializada en gastronomía Raquel Castillo Charfolet, crítica gastronómica y autora de guías de gastronomía.

El concurso contará con un jurado popular, formado por aficionados a la cocina y la gastronomía, seleccionados mediante sorteo entre las propuestas de los restaurantes padrinos sorianos y los participantes de los cursos de foodies y páginas de gastronomía, con el objetivo de fomentar la implicación del público y promover el conocimiento de la trufa negra entre los consumidores.

ACTIVIDADES PARALELAS

Los ocho equipos de cocineros participantes contarán con restaurantes 'padrinos' de Soria, que actuarán como asistentes y colaboradores durante la jornada del concurso, y donde, además, se van a poder disfrutar de los platos a concurso entre los días 5 y 8 de febrero.

Como novedad, gracias a la colaboración de la Asociación de Hostelería y Turismo de Soria, esta propuesta gastronómica se prolongará, durante los meses de febrero y marzo, a través de las Jornadas Gastronómicas 'Soria&Trufa'.

En esta ocasión, los restaurantes 'padrinos' serán El Tilo de Vallecas, El Fogón del Salvador, La Cocina del Casino, El Trashumante, La Cepa, La Chistera, La Galiana y La Gastrotasquita.

De forma previa al Concurso, se celebrará la Jornada Técnica de la Trufa, como apertura del certamen, dirigida a profesionales de la cocina, la comunicación y el público general, con el objetivo de promover el conocimiento y el uso adecuado de la trufa negra en los restaurantes y entre los usuarios.

La jornada estará coordinada por Fernando Martínez Peña, director del Instituto Micológico Europeo y contará con la dirección técnica del experto Jaime Olaizola, junto a con los presidentes de las asociaciones de truficultores.

Con el objetivo de dar a conocer el gran potencial de la trufa negra de Soria y la oferta de trufiturismo en la Comunidad, desde la Consejería se ha organizado un viaje de prensa especializada en gastronomía, con medios nacionales e internacionales, para dar a conocer toda la oferta, así como los recursos turísticos asociados.