Accesibilidad cognitiva: Madrid estrena su primer hotel certificado como 'Autism Friendly'

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hotel Novotel Madrid Center ha dado un paso decisivo en favor del bienestar y la inclusión en el sector turístico de Madrid, al convertirse en el primer establecimiento hotelero certificado como 'Autism Friendly' de la ciudad.

El proceso de certificación ha conllevado la implementación de diversas medidas destinadas a optimizar la experiencia de los huéspedes dentro del espectro autista, enfocándose en la anticipación y la reducción de la sobrecarga sensorial.

Como apoyos visuales se han instalado pictogramas en las zonas comunes para facilitar la orientación y la comprensión del entorno, además se ha creado un espacio tranquilo diseñado específicamente para que los clientes puedan relajarse y retirarse en caso de sobrecarga sensorial.

Se han implementado servicios de check-in prioritario sin esperas y la disponibilidad de mesas de desayunos y restaurantes de uso preferente. Además han adaptado los horarios y servicios en restauración y limpieza para ajustarse a los patrones y necesidades individuales de cada huésped.

Todo el personal ha sido formado exhaustivamente para garantizar una atención adecuada y comprensiva, junto con el desarrollo de protocolos de actuación ante situaciones de crisis.

Además como herramientas de apoyo se han entregado tarjetas con el slogan 'Somos Infinitos' para asegurar la prioridad en los servicios del hotel y kits sensoriales en caso de desregularización.

EL DESAFÍO DE LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA EN ESPAÑA

La iniciativa del Novotel Madrid Center subraya una necesidad social y sectorial de gran magnitud. Según datos de la Confederación Autismo España, se estima que en el país residen más de 450.000 personas autistas. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) cifra en 1 de cada 100 los niños que se encuentran dentro del espectro del autismo.

A pesar de estas cifras, se calcula que apenas el 1% de los espacios en España están adaptados para este colectivo.

"Madrid es un referente turístico a nivel global y no podemos permitirnos dejar fuera a un grupo tan significativo de la población. Adaptar los espacios no solo es una cuestión de responsabilidad social, sino también una oportunidad para atraer a más visitantes y posicionar la ciudad como un destino inclusivo", ha declarado Alberto Gutiérrez, presidente de Autism Friendly Club Global.

La certificación de este hotel marca el inicio de una potencial transformación en la industria hotelera madrileña, invitando a otros establecimientos a seguir este camino y promoviendo un modelo de turismo más inclusivo que responda de manera efectiva a la diversidad humana.