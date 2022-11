American Express Global Business Travel premiada por su compromiso con la sostenibilidad

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La agencia de viajes corporativos American Express Global Business Travel (Amex GBT) ha recibido la medalla de platino de EcoVadis por su compromiso medioambiental, social y de buen gobierno (ESG).

El estatus de platino es el galardón más alto otorgado por EcoVadis y sitúa a Amex GBT entre el 1% de las mejores empresas evaluadas de forma independiente en todo el mundo.

La calificación se obtiene a partir de una evaluación de los sistemas de gestión no financiera, incluyendo aspectos medioambientales, laborales y de derechos humanos, así como la ética y las prácticas de contratación sostenible.

La metodología de evaluación independiente se guía por una serie de reglamentos globales y se basa en las directrices de la comunidad científica internacional.

La unidad de eventos de Amex GBT, American Express Meetings and Events ha firmado la iniciativa Net Zero Carbon Events (NZCE), un compromiso conjunto del sector de los eventos para alcanzar los objetivos establecidos en el Acuerdo Climático de París.

American Express Meetings & Events asistirá esta semana a la feria anual del sector IBTM World, que tendrá lugar en Barcelona hasta el 1 de diciembre.

Los asistentes podrán obtener más información sobre la hoja de ruta de la NZCE en la mesa redonda The countdown to decarbonising your events (La cuenta atrás para la descarbonización de tus eventos).