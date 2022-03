Bumerania consolida la implantación robótica en los hoteles

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bumerania Robotics, empresa europea de robótica de servicio, se ha unido al Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) con el objetivo de consolidar la implantación de soluciones de robótica colaborativa e inteligencia artificial en el sector.

Bumerania ofrece apoyo tecnológico en todos los procesos y tareas necesarias en un hotel en su desarrollo diario.

Robots recepcionista, robots camarero, robots de limpieza y desinfección, portamaletas, mesas interactivas e incluso un robot cuadrúpedo capaz de realizar labores de vigilancia y seguridad tanto en exterior como interior, son sólo algunos de los ejemplos que ofrece la compañía con sede en Elx Parque Empresarial, Alicante.

La implantación de robótica en procesos operativos de los hoteles se alinea con los retos planteados tanto en el Plan Nacional e Integral del Turismo (PNIT) como en la futura Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030.

Según un estudio del propio ITH, casi la totalidad de los hoteles participantes en la investigación considera que la eficiencia de los procesos aumentaría considerablemente si se automatizaran.

Además, los hoteleros valoran favorablemente la capacidad que la robótica ofrece en la obtención de datos, la automatización de procesos, la reducción de tiempos de operación y la reducción de costes como los más importantes.

La empresa asegura que la robótica se plantea como una ayuda colaborativa en los procesos del negocio, consiguiendo hacer más competitivas a las empresas gracias al peso del que descargan a los equipos humanos del trabajo donde no aportan un valor especial.

Por ejemplo, en el área de recepción, los procesos administrativos de check-in y check-out junto con los cuestionarios de calidad, adquieren mucha importancia en cuanto la posibilidad de ser robotizados. Aunque siempre contemplados como una ayuda y no como sustitución de recepcionistas.

En las zonas comunes hay mucho interés en abordar la robótica como gestión de accesos y control de aforos, incluso utilizando biometría, ofreciéndose además como punto de información y atención al cliente ya que permite la movilidad y el uso del robot de forma versátil en cualquier espacio del hotel.

Bumerania ya participó con ITH aportando sus soluciones de robótica en la pasada edición de Fitur, en el área de TechYhotel de FITURTECHY y volverá a estar presente con un importante despliegue tecnológico en el 'Techroom to live in by ITH' en Hostelco, el salón internacional de equipamiento para hotelería, restauración y colectividades que se celebra del 4 al 7 de abril, en Barcelona.