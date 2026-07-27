Casual Hoteles distribuirá 500 gafas homologadas a sus huéspedes en Valencia para observar el eclipse solar

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MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Casual Hoteles ha anunciado que repartirá 500 gafas especiales de observación solar entre sus clientes alojados en Valencia y los miembros de su club de fidelización BeCasual.

La iniciativa tiene como objetivo permitir a los usuarios disfrutar con seguridad del eclipse total de Sol que se registrará el próximo 12 de agosto, considerado el primer fenómeno astronómico de estas características visible desde la península ibérica en más de un siglo.

Del total del equipamiento adquirido, la cadena hotelera destinará 400 unidades a las personas hospedadas en sus tres establecimientos de la capital valenciana, mientras que las 100 restantes se entregarán de forma gratuita a miembros del programa BeCasual en la ciudad.

Desde la compañía han señalado que la propuesta busca conectar a los visitantes con la oferta y los acontecimientos del destino, facilitando al mismo tiempo pautas e información sobre los puntos de observación recomendados en el municipio.

En la ciudad de Valencia, el eclipse comenzará a las 19:38 horas y alcanzará la fase de totalidad entre las 20:32 y las 20:33 horas, con una duración aproximada de oscuridad completa de un minuto antes de coincidir con la puesta de sol.

Debido a la baja altura del astro sobre el horizonte en ese momento, el grupo apoyará las recomendaciones de ubicación sobre la base de las guías de la entidad de promoción Visit Valencia.

Para la adquisición del material, Casual Hoteles ha recurrido a la firma local Endra, proyecto impulsado por jóvenes emprendedores que comercializa visores adaptados a la normativa internacional ISO 12312-2 para la observación directa del Sol.

Asimismo, la adquisición se vincula a una acción de responsabilidad social, ya que la proveedora destina el 15% de sus beneficios a Aspanion, asociación dedicada al apoyo de niños con cáncer y sus familias.