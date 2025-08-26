Eva Estepona: el nuevo templo gastronómico y de ocio que conecta Grecia y Andalucía en la Costa del Sol - EVA ESTEPONA

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Costa del Sol suma un nuevo protagonista a su oferta de ocio y gastronomía: Eva Estepona, un restaurante y beach club que ha abierto sus puertas en la Playa del Cristo con una propuesta que fusiona la elegancia griega y el espíritu relajado del sur de España.

Inspirado en la diosa del agua de la mitología helena, el espacio se presenta como una experiencia donde la gastronomía, el diseño y el bienestar conviven en perfecta armonía.

Con más de 5.000 metros cuadrados frente al mar y vistas privilegiadas a Gibraltar y la costa marroquí, Eva Estepona ha sido concebido como un destino en sí mismo.

El proyecto, diseñado por el prestigioso estudio internacional Yodezeen, rinde homenaje a la esencia de Santorini a través de mosaicos artesanales, piedra natural, mobiliario en materiales nobles y una cuidada paleta neutra que invita a la desconexión.

UNA CARTA CON ALMA HELENA Y PRODUCTO LOCAL

La propuesta gastronómica de Eva Estepona mira a Grecia desde Andalucía, reinterpretando la tradición helena con un enfoque mediterráneo y local. Entre sus especialidades destacan el queso manouri con miel y nueces tostadas, la tirokafteri casera, los cocarrois mallorquines reinterpretados y una cuidada selección de mariscos al grill, además de opciones vegetarianas con bulgur, legumbres y hierbas frescas.

El restaurante cuenta además con un mostrador de mariscos frescos, que permite al comensal elegir directamente el producto del día, y una carta de cócteles inspirada en la cultura griega con creaciones como Atenea, Poseidón o Zeus.

Con capacidad para 120 comensales en su salón principal, una terraza al aire libre para 170 y un comedor íntimo en la planta superior para 70 invitados, Eva Estepona se adapta a diferentes experiencias, desde un almuerzo junto al mar hasta una cena exclusiva al atardecer.

BIENESTAR, MÚSICA Y EXPERIENCIAS ÚNICAS

Más allá de la mesa, el espacio ofrece una piscina infinita rodeada de olivos y piedra natural, hamacas desde 120 euros y zonas VIP con un consumo mínimo de 1.500 euros. Su programación estival incluye rituales de sunset con música instrumental en directo, sesiones con DJs y cócteles especiales que animan la puesta de sol hasta entrada la noche.

Eva Estepona también se posiciona como un enclave ideal para eventos privados y celebraciones exclusivas, con una capacidad de hasta 1.500 personas en sus diferentes espacios interiores y exteriores.

Con su combinación de gastronomía greco-mediterránea, arquitectura inspirada en el Egeo y hospitalidad andaluza, Eva Estepona se presenta como el nuevo destino imprescindible del verano en la Costa del Sol.

Pertenece a Bulldozer Group un grupo internacional de restauración con sede en Dubai con 20 años de experiencia en la industria de la hospitalidad. Actualmente gestiona más de 20 proyectos en todo el mundo: desde conceptos premium hasta alta cocina, con una reputación prestigiosa.