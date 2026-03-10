Un hotel convertido en galería ¿Se puede dormir en una exposición de arte?

Archivo - Amàre Hotels invierte en arte para celebrar su 10º aniversario en Marbella, Ibiza y Cádiz - JORGE MORALES - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cadena Amàre Hotels, perteneciente al grupo Fuerte Group Hotels, ha anunciado la culminación de la primera fase de su temporada 2026 con una ambiciosa apuesta por el turismo experiencial y la consolidación de su marca en el segmento de lujo para adultos.

Coincidiendo con el décimo aniversario del nacimiento de la enseña en Marbella, la compañía ha presentado una evolución estratégica de su programa Amàre Art, que este año adquiere un carácter transversal integrando de forma simultánea intervenciones artísticas en sus activos de Marbella, Ibiza y la inminente apertura en Sancti Petri, prevista para el próximo 17 de abril.

El proyecto de reposicionamiento, que comenzó en enero de 2016 con la transformación del antiguo hotel Fuerte Miramar en el actual Amàre Beach Hotel Marbella, ha permitido a la operadora diferenciarse en el mercado alojativo de la Costa del Sol mediante un modelo de negocio que fusiona el diseño sofisticado, la alta gastronomía y la cultura.

Según explican desde la dirección de la cadena, esta especialización responde a las nuevas dinámicas del turismo internacional de 2026, donde el viajero busca una conexión profunda con la identidad local y experiencias inmersivas que trascienden el simple alojamiento.

La propuesta artística para este ejercicio cuenta con la participación de figuras de relevancia en el panorama actual, como el escultor Luaiso López, el diseñador gráfico Funkyvision y la joven promesa local Saúl Sanguino, cuyas obras ya son visibles en el establecimiento de Marbella.

Además, el reconocido muralista sevillano Rafa López, galardonado con premios como el Bancaja, se incorporará en mayo a las sedes de Ibiza y Sancti Petri.

Esta rotación de autores y estilos permite que cada hotel mantenga una personalidad propia adaptada a su entorno geográfico, transformando muros, ascensores y zonas comunes en una galería de arte habitable.

Desde el punto de vista operativo, la cadena refuerza su oferta complementaria mediante alianzas estratégicas con figuras de primer nivel en el ámbito de la restauración y la coctelería.

El establecimiento marbellí integra propuestas como la cocina latinoamericana de Mauricio Giovanini, chef con estrella Michelin, y la coctelería de autor de Diego Cabrera.

Estas colaboraciones, sumadas a la inmersión artística, consolidan a Amàre Hotels como un referente en el sector lifestyle, capaz de generar un alto valor añadido y atraer a un perfil de cliente que busca la exclusividad y la integración cultural en sus escapadas de ocio.

PROFESIONALIZACION DEL PROGRAMA CULTURAL.

Con la apertura del nuevo Amàre Beach Hotel Sancti Petri en el mes de abril, el grupo culmina una década de expansión y profesionalización de su programa cultural.

El objetivo final es posicionar sus inmuebles no solo como lugares de descanso, sino como activos dinámicos que contribuyen a la visibilidad del talento artístico y que responden a la tendencia creciente de "viajar para descubrir arte".

Esta estrategia de diferenciación se presenta como una pieza clave para mantener la competitividad del grupo en un mercado turístico cada vez más orientado a la personalización y la sostenibilidad de la experiencia del cliente.