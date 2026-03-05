El hotel Thompson Madrid presenta una exposición inspirada en el año jubilar - DANIEL ESTEBAN

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El lobby del hotel Thompson Madrid se ha transformado en un escenario artístico con la inauguración de 'AVE VRBI', una muestra del creador madrileño Daniel Esteban Fernández.

La exposición propone un viaje visual por la Roma del Año Santo Jubilar 2025, entrelazando rincones icónicos de la capital italiana con una serie pictórica de doce piezas que utilizan la figura de las aves como símbolo del tránsito y la memoria.

La obra se estructura como un calendario personal en el que cada pieza vincula un mes del año con un enclave específico de la ciudad y una especie de ave. El título de la muestra juega con el doble sentido del saludo latino y la presencia de los pájaros que se integran en la atmósfera romana.

El proyecto, que huye de la estética de la postal idealizada para ofrecer una mirada contemporánea y viva, permanecerá abierto al público con acceso libre hasta el próximo 30 de marzo.

Daniel Esteban, formado en diseño gráfico y especializado en grabado calcográfico, emplea en esta exhibición una técnica que prioriza el papel como material principal. A través de contrastes de colores, texturas y estampados, el artista recorre la memoria estacional de la ciudad, desde el invierno en Borgo Pío hasta el cierre del año con un colibrí en la mítica heladería Giolitti, seleccionando los escenarios por su relevancia subjetiva y sentimental.

Esta colaboración consolida la relación entre Thompson Madrid y el artista, quien ya cuenta con una exposición permanente en la séptima planta del hotel. En dicha serie, Esteban ha inmortalizado a figuras clave de la cultura española como Lola Flores, Bimba Bosé, Rossy de Palma, Alaska y la Duquesa de Alba, reforzando el vínculo del establecimiento con creadores que fusionan la maestría técnica industrial con la sensibilidad artística personal.