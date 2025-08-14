Lujo, naturaleza y gastronomía en Isla Mauricio: así son los tres resorts que SBC promocionará en el sur de Europa - SBC INTERNATIONAL SERVICES

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

En el corazón del océano Índico, Isla Mauricio es mucho más que un paraíso de playas infinitas y aguas turquesa: es un crisol de culturas, aromas y paisajes que seduce a quienes buscan la combinación perfecta entre lujo, naturaleza y autenticidad.

Ahora, tres de sus resorts más icónicos --The St. Regis Le Morne, Le Méridien Ile Maurice y The Westin Turtle Bay Resort & Spa-- inician una nueva etapa de la mano de SBC International Services, empresa liderada por la reconocida experta en turismo de lujo sostenible Mar Sánchez Villalta, que asume desde el 1 de julio la representación oficial en España, Italia y Portugal.

La alianza busca acercar estas joyas de la hospitalidad a los viajeros del sur de Europa, un mercado en el que la demanda de experiencias exclusivas y sostenibles crece año tras año.

Con más de tres décadas dedicadas a promocionar Mauricio como destino premium -incluyendo la dirección de Air Mauritius en España y Portugal y una estrecha colaboración con la Oficina de Turismo de la isla-, Sánchez Villalta es una embajadora natural de su cultura y su belleza.

La CEO de SBC, que también preside la Asociación de Mujeres Ejecutivas y Empresarias del Turismo (AMEET España), asume la representación de estos tres emblemáticos resorts mauricianos con el objetivo de consolidar su presencia en los mercados del sur de Europa y fortalecer su posicionamiento como referentes en hospitalidad sostenible y experiencias de alta gama en el océano Índico.

TRES DESTINOS, TRES MANERAS DE VIVIR MAURICIO

The St. Regis Le Morne, Mauritius

A los pies de la imponente montaña Le Morne Brabant, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, The St. Regis Le Morne, Mauritius combina la elegancia de la arquitectura colonial con la exclusividad de un enclave natural único frente a una laguna turquesa. Sus suites y villas, de cuidada decoración, se abren a vistas espectaculares, mientras que su propuesta gastronómica reúne alta cocina internacional y sabores mauricianos.

El resort ofrece el icónico St. Regis Butler Service, un servicio personalizado que anticipa cada detalle. Entre sus experiencias destacan deportes acuáticos como el kitesurf, cenas privadas en la playa y el nuevo espacio La Pâtisserie, dedicado a la repostería artesanal y el café de especialidad. Una dirección imprescindible para quienes buscan lujo, intimidad y un contacto directo con la belleza natural de Mauricio.

Le Méridien Ile Maurice

Le Méridien Ile Maurice En la animada costa noroeste de Mauricio, Le Méridien Ile Maurice propone una experiencia vibrante y cosmopolita en un entorno de playa de arena blanca y aguas cristalinas. Su diseño, recientemente renovado, combina sofisticación contemporánea con calidez tropical, creando espacios que invitan a disfrutar tanto de la vida activa como del descanso.

La oferta gastronómica fusiona cocina internacional y platos locales, mientras que su completo spa y áreas de ocio lo convierten en un destino ideal para familias, parejas y grupos de amigos. Entre atardeceres frente al mar y propuestas culturales, el resort captura la esencia de la hospitalidad mauriciana con un toque moderno y desenfadado.

The Westin Turtle Bay Resort & Spa

En la serena bahía de Balaclava, The Westin Turtle Bay Resort & Spa ofrece un refugio de calma rodeado de jardines tropicales y aguas cristalinas. Su diseño combina elegancia contemporánea con toques locales, e incluye amplias suites con vistas al mar, una cuidada oferta gastronómica y un spa inspirado en la naturaleza de Mauricio.

Su propuesta Westin Wellbeing integra alimentación saludable, descanso reparador y actividades conscientes como yoga al amanecer o meditación junto a la playa. Un concepto de bienestar holístico pensado para que cada huésped regrese renovado y en armonía con el entorno.

LUJO CON CONCIENCIA

Más allá del confort y el diseño, los tres resorts comparten una visión común: el compromiso con la sostenibilidad y el turismo transformacional. Desde la reducción del impacto ambiental hasta el apoyo a las comunidades locales, sus iniciativas buscan preservar la esencia de Mauricio para las generaciones futuras.

Con esta alianza, Marriott y SBC International Services no solo refuerzan la presencia de sus propiedades en el mercado mediterráneo, sino que también invitan a descubrir Mauricio desde tres perspectivas complementarias: la exclusividad elegante de The St. Regis Le Morne, el espíritu vibrante de Le Méridien Ile Maurice y la serenidad regeneradora de The Westin Turtle Bay. Tres formas de soñar y tres razones para volver.